Como parte de la expansión, la firma contrató a Juan Ocampo, procedente de Gramercy Funds Management, quien fungirá como director ejecutivo con sede en Nueva York especializado en crédito estructurado.

En los últimos meses, también incorporó cinco vicepresidentes en toda la región, incluido uno en Brasil, para cubrir los mercados de capitales de deuda, crédito estructurado y derivados y operaciones de divisas, así como la negociación de bonos del gobierno mexicano.

El plan es seguir haciendo contrataciones adicionales, según John Greenwood y Osmin Rivera, quienes dirigen el negocio latinoamericano de la firma.

“Estamos muy concentrados en aumentar la participación de mercado entre nuestros 150 principales clientes, tanto institucionales como corporativos”, dijo Rivera en una entrevista. “También buscamos aumentar la cantidad de préstamos y financiamiento que otorgamos a nuestros clientes en la región, incluidos todos los tipos de financiamiento con garantía de activos, como las oportunidades respaldadas por infraestructura”.

LEA TAMBIÉN: Goldman Sachs prevé que IPO de tecnológicas se duplicarán en 2025

El plan de Goldman de centrarse en el crédito, el trading y los derivados surge tras la caída de las ventas de acciones en América Latina este año, que retrocedieron al nivel más bajo desde al menos 2013, según datos compilados por Bloomberg. La emisión total de acciones de este año de empresas de la región cayó un 3% a 8,900 millones de reales, según los datos.

Desde 2018, el banco con sede en Nueva York ha aumentado su equipo de banca de inversión en América Latina en aproximadamente un 40% y pasó de un “enfoque más táctico en torno a grandes situaciones específicas” a un “modelo más tradicional y holístico, que atiende a clientes en asesoría, financiamiento y gestión de riesgos”, dijo Greenwood.

El banco estuvo entre los suscriptores de un bono global sostenible de US$ 2,000 millones del gobierno brasileño, y también lideró una oferta inaugural de US$ 1,200 millones de la empresa de generación y distribución de energía Orygen Perú SAA, la mayor emisión de bonos corporativos privados peruanos de la historia, según el banco. Goldman también participó en algunas de las mayores ventas de bonos de deuda subordinada de bancos latinoamericanos, incluido el bono perpetuo tier one de US$ 1,500 millones del Grupo Financiero Banorte SAB de CV.

También ayudó a vender la emisión inaugural paraguaya de bonos globales en dólares vinculados a la moneda local del país, por el equivalente a US$ 500 millones.

Las ventas totales de bonos internacionales latinoamericanos alcanzaron los US$ 122,300 millones este año, un 39% más que el año pasado, según datos recopilados por Bloomberg.

LEA TAMBIÉN: Goldman Sachs insta a apostar por el oro y proyecta récord en 2025

Goldman, que lleva 30 años en Brasil y es propietario de una casa de bolsa en México desde hace 10 años, también tiene presencia local en Argentina, Chile y Perú. El banco cubre Colombia desde Perú y Nueva York, y está empezando a negociar desde Nueva York bonos locales y globales de países más pequeños, ofreciendo cobertura cambiaria y préstamos mediante acuerdos de recompra.

“Queremos operar en más países, incluso donde no tenemos presencia, en un impulso estratégico hacia lo que algunos llaman los países fronterizos de América Latina”, dijo Rivera.

Esto incluye la negociación de bonos locales y divisas de Uruguay y República Dominicana. El banco también negocia productos de cambio de divisas en Costa Rica y se está preparando para empezar a negociar en Paraguay. Goldman también se dedica a la financiación en América Central y el Caribe. Además de negociar bonos en dólares de naciones como Guatemala, El Salvador, Bolivia y Ecuador.

El plan también incluye ampliar la negociación de bonos en moneda local donde Goldman ya tiene una gran presencia, como Brasil, México, Perú y Chile.

“A medida que estos países se han ido diversificando de la emisión en dólares a la emisión en moneda local, se ha creado una mayor demanda por parte de los inversores en moneda local para jugar en esos lugares”, dijo Rivera.

LEA TAMBIÉN: Tasas de interés de los créditos para las mypes empiezan a disminuir

“Muchos de nuestros clientes institucionales buscan instrumentos de renta fija en estos países, mientras que las empresas y multinacionales que tienen presencia en ellos necesitan cubrir su riesgo de tipo de cambio y de tipo de interés, y también estamos tratando de prestarles más servicios”, añadió.

El enfoque del banco en la región se está ampliando a medida que la inversión extranjera directa abandona China, dijo Greenwood, y añadió que América Latina debería ser la beneficiaria de “una gran parte del pastel”.

“América Latina está lejos de los conflictos mundiales, tiene una demografía favorable y es rica en recursos naturales, incluidos minerales que son importantes para la transición energética”, dijo. México, dada su proximidad a Estados Unidos, será un beneficiario neto del crecimiento estadounidense, según Rivera.

Hasta ahora, las altas tasas de interés en EE.UU. han impulsado salidas capitales de los fondos de renta variable de mercados emergentes, reduciendo las valoraciones de las empresas y la actividad en los mercados de capitales. Las elevadas tasas en Brasil también provocaron retiros de fondos de cobertura y de renta variable locales, lo que redujo aún más la demanda de acciones.

“Dado que los mercados públicos no son extremadamente activos, vamos a encontrar otras formas en el mercado privado, incluidos préstamos con nuestro propio balance y distribución en los mercados de crédito”, dijo Greenwood.