Fotografía difundida por la casa de subastas Sotheby's en su página oficial, que muestra a personas observando un ejemplar de los esqueletos de Tyrannosaurus Rex en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Sothebys
Fotografía difundida por la casa de subastas Sotheby's en su página oficial, que muestra a personas observando un ejemplar de los esqueletos de Tyrannosaurus Rex en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Sothebys
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Agencia EFE
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Un esqueleto de Tyrannosaurus rex apodado “Gus” se vendió el martes por US$ 50.1 millones en Sotheby’s, en Nueva York, convirtiéndose en el fósil de dinosaurio más valioso adquirido en una subasta, tras una puja de 10 minutos entre siete compradores.

“Gus” es uno de los esqueletos de T. rex más completos del mundo y fue descubierto en un rancho ganadero en Dakota del Sur en 2021.

Tiene 183 huesos fosilizados y está aproximadamente completo en un 63%.

La gigantesca bestia vivió entre hace 72 y 66 millones de años, un período caracterizado por un clima cálido, elevados niveles del mar y vastas llanuras costeras inundables.

El fósil del dinosaurio Gus es una pieza de gran valor para conocer a este impresionante animal.
El fósil del dinosaurio Gus es una pieza de gran valor para conocer a este impresionante animal.

El esqueleto mide 11.6 metros de longitud, lo que lo convierte en uno de los tiranosaurios más grandes jamás descubiertos.

La compra del martes por parte de un comprador anónimo pone de relieve un mercado en auge para los huesos de dinosaurio, una tendencia que ha suscitado críticas de algunos paleontólogos porque los ejemplares terminan en manos privadas.

Estados Unidos es el único país del mundo donde fósiles como este se consideran propiedad personal”, declaró a la AFP antes de la subasta Cassandra Hatton, directora del departamento de ciencia e historia natural de Sotheby’s.

Si eres dueño del terreno, eres dueño del fósil y tienes derecho a venderlo. Así que si quieres un dinosaurio, este es el único lugar donde puedes conseguirlo”, afirmó.

El récord anterior para una subasta de fósiles lo tenía “Apex”, un estegosaurio comprado por US$ 44.6 millones en 2024 por el multimillonario de fondos de cobertura Ken Griffin.

Actualmente está exhibido en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Nueva York.

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