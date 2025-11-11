A SoftBank Group Pepper humanoid robot.
SoftBank Group Corp. vendió su participación total en Nvidia Corp., obteniendo US$ 5,830 millones para financiar sus ambiciosas inversiones en inteligencia artificial en un momento en que los inversionistas cuestionan las enormes sumas de capital destinadas a una tecnología de retornos inciertos.

