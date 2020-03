Internacional







Putin no cederá ante “chantaje” petrolero de Arabia Saudita Después de dos décadas al mando de Rusia, el presidente tiene suficiente experiencia para sobrevivir a la crisis actual, dijeron tres personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Putin no es alguien que cede, incluso si la pelea trae pérdidas significativas, dijo una persona.