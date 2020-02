Internacional







Protestas de Chile costaron a Walmart US$ 110 millones en ingresos en el 2019 Aun así, las empresas que conforman Walmart en Chile registraron el año pasado un beneficio de US$ 14,881 millones, un aumento de 123.1 % respecto al pasado año fiscal, en el que el conglomerado obtuvo un beneficio de US$ 6,670 millones.