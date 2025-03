El metal amarillo tocó los US$ 3,001.20 la onza el viernes, tras subir un 0.4%.

El movimiento refuerza el papel centenario del oro como reserva de valor en tiempos turbulentos y como indicador del miedo en los mercados. En el último cuarto de siglo, el precio se ha multiplicado por diez, superando incluso al S&P 500, el índice de referencia de las acciones estadounidenses, que se cuadruplicó durante el mismo periodo.

Mientras los operadores se preparaban para los aranceles, los precios del oro en Estados Unidos subieron por encima de otros activos de referencia internacionales, lo que llevó a los comercializadores a apresurarse a llevar grandes volúmenes del metal amarillo a Estados Unidos antes de que los gravámenes entraran en vigor.

Más de 23 millones de onzas de oro, por un valor aproximado de US$ 70,000 millones, entraron en los depósitos de la bolsa de futuros Comex de Nueva York entre el día de las elecciones y el 12 de marzo. La afluencia ha sido tan grande que contribuyó a que el déficit comercial de Estados Unidos alcanzara un récord en enero.

Los aumentos del precio del oro suelen reflejar tensiones económicas y políticas más amplias. El metal superó la marca de los US$ 1,000 por onza tras la crisis financiera y de US$ 2,000 durante la pandemia de covid. Los precios cayeron hacia los US$ 1,600 después de la pandemia, pero volvieron a subir en 2023, impulsados por los bancos centrales, que compraron lingotes para diversificar sus inversiones, ante el temor de que la moneda los hiciera vulnerables a medidas punitivas de Estados Unidos.

El oro aún está muy lejos de su pico ajustado a la inflación.

A principios de 2024, el mercado volvió a subir, impulsado por compras en China, donde crecía la preocupación por la economía del país. El repunte cobró mayor impulso tras las elecciones de Estados Unidos, a medida que los mercados asimilaban la agresiva política comercial del nuevo gobierno.

“El oro es un activo capaz de preservar su valor ante la mayor variedad de dislocaciones macroeconómicas que hemos visto”, dijo Thomas Kertsos, cogestor de cartera de First Eagle Investment Management LLC. “Hemos visto que, a lo largo de los siglos, el oro ha logrado, a pesar de la volatilidad, mantener siempre su valor medio y su poder adquisitivo, a la vez que proporciona una liquidez significativa”.

El oro supera al S&P 500 este siglo.

El reciente repunte del oro se ha producido a pesar de lo que normalmente serían vientos en contra: tasas de interés más altas y un dólar estadounidense fuerte. Cuando los bonos o el efectivo en el banco ofrecen un rendimiento sólido, el oro, que no genera intereses, resulta menos atractivo. El dólar estadounidense es la principal moneda en la que se compra y se vende oro. Cuando se encarece para los tenedores de otras monedas, eso suele generar presión de venta sobre el metal.

Esta vez, esas mismas fuerzas han traído nuevos compradores al mercado. A medida que el yuan se hundía frente al dólar, los inversionistas chinos se acumulaban. La inflación persistentemente alta en todo el mundo también ha aumentado el atractivo del oro como reserva de valor. Y luego están los temores de los inversionistas de perderse las últimas ganancias del oro.