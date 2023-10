Las pérdidas económicas mundiales podrían alcanzar los US$ 5 billones en caso de un “aumento plausible” de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático que causen pérdidas de cosechas y escasez de alimentos y agua, afirmó el miércoles la aseguradora Lloyd’s de Londres.

Lloyd’s, que llevó a cabo la investigación junto con el Centro de Estudios de Riesgo de Cambridge, subrayó que su “escenario de riesgo sistémico”, que modela el impacto económico global de los fenómenos meteorológicos extremos, es hipotético.

No obstante, aseguró que el trabajo mejorará la comprensión por parte de las empresas y los responsables políticos de su exposición a amenazas críticas como las condiciones meteorológicas extremas.

Al ajustar los US$ 5 billones en pérdidas estimadas para un periodo de cinco años a la probabilidad de que se produzcan esos fenómenos meteorológicos extremos, las pérdidas económicas mundiales previstas ascendían a US$ 711,000 millones, según Lloyd’s.

“La economía mundial es cada vez más compleja y está cada vez más sujeta a amenazas sistémicas”, dijo Trevor Maynard, director ejecutivo de Riesgos Sistémicos del Centro de Estudio de Riesgos de Cambridge.

Impacto

Según indicó, la investigación “ayudará a las empresas y a los responsables políticos a explorar las posibles repercusiones de estos escenarios”.

Lloyd’s modeló las pérdidas económicas mundiales de los fenómenos meteorológicos extremos estimando el impacto de las crisis alimentarias e hídricas en el Producto Interno Bruto mundial durante un periodo de cinco años.

La pérdida media ponderada en los tres niveles de gravedad (grave, severo y extremo) fue de US$ 5 billones en cinco años, desde US$ 3 billones en el escenario de menor gravedad hasta US$ 17.6 billones en el más extremo.