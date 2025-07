El papa León XIV ha recibido este miércoles al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su residencia estival de Castel Gandolfo y le ha reafirmado la disponibilidad del Vaticano a acoger una negociación con Rusia.

“El Santo Padre ha reafirmado la disponibilidad de acoger en el Vaticano a representantes de Rusia y Ucrania para las negociaciones”, se lee en un escueto comunicado de la Santa Sede.

Durante esta “cordial” reunión se abordó “el conflicto en curso y la urgencia de procesos de paz justos y duraderos”.

Además, agrega la nota, se ha defendido “la importancia de del diálogo como vía privilegiada para poner fin a las hostilidades”.

“El Santo Padre ha expresado su dolor por las víctimas y renovado su propia oración y cercanía al pueblo ucraniano, animando todo esfuerzo dirigido a la liberación de los prisioneros y a la búsqueda de soluciones compartidas”, termina el comunicado.

En los últimos meses el Vaticano ya se ha mostrado partidario de acoger una eventual negociación entre Kiev y el Kremlin, pero en esta ocasión el papa se lo ha “reafirmado” a Zelenski.

Este ha sido el segundo encuentro oficial entre ambos después de que León XIV recibiese en una audiencia a Zelenski tras la misa de inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo.

Esta vez la reunión tuvo lugar en la Villa Barberini de Castel Gandolfo, la localidad cerca de Roma donde León XIV ha decidido reposar durante el verano, retomando así una tradición vacacional de los papas interrumpida en los casi 13 años de Francisco.

El mandatario ucraniano llegó al lugar a las 13.30 horas locales (11.30 GMT) y fue recibido a sus puertas por el jefe de la Prefectura de la Casa Pontifica, Leonardo Sapienza, y por un piquete de honor de la Guardia Suiza.

Zelenski se encuentra en Roma para presidir mañana junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la inauguración de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania que se celebrará el jueves y el viernes en la capital italiana.

Esta tarde será recibido en el palacio del Quirinal por el jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella.

Pocas horas antes, Rusia ha lanzado contra territorio ucraniano el mayor ataque en un solo día desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, con un total de 741 vehículos aéreos de ataque entre drones y misiles, según denunció el propio Zelenski.

El nuevo pontífice mantuvo una primera conversación telefónica el pasado 4 de junio con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien acusó a Kiev de provocar una escalada en el conflicto.

Carta desde Rusia

Por otro lado, desde Moscú, la Defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, anunció este miércoles que ha enviado una carta al papa pidiéndole ayuda para el retorno de ciudadanos rusos que se encuentran en Ucrania.

“Me he dirigido a la Santa Sede en el Vaticano sobre este asunto y he enviado una carta a León XIV solicitando asistencia para el regreso de nuestros ciudadanos, ya que esto contradice las normas y la moral”, declaró Moskalkova en su rueda de prensa en Biskek, capital kirguís.

La funcionaria rusa aclaró que la carta fue enviada hace unas tres semanas a través del nuncio y que “ya ha llegado”, según informa la agencia TASS.

“También me dirigí al alto comisario para los derechos humanos de Naciones Unidas (Volker Türk), y al secretario general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Feridun Sinirlioglu) para solicitarles que nos ayuden a repatriar a los civiles”, añadió.

Moskalkova se refiere a las 30 personas que se encuentran en la región ucraniana de Sumi y que son oriundos de Kursk, donde las tropas ucranianas realizaron una incursión en agosto de 2024 y de donde fueron finalmente expulsadas en primavera de este año.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta este miércoles sentencia sobre las violaciones de derechos humanos en Ucrania por parte de Rusia, incluido el desplazamiento forzoso de niños ucranianos a Rusia, motivo por el que la Corte Penal Internacional emitió en 2023 una orden de arresto contra el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Ante ello, el Kremlin adelantó esta mañana que no cumplirá con las sentencias impuestas y las calificó de insignificantes.