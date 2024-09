El lingote alcanzó un récord de US$ 2,670.57 la onza a primera hora del miércoles, antes de moderar sus ganancias. Un informe publicado el martes mostró que la confianza del consumidor estadounidense registró este mes su mayor caída en tres años.

Los operadores de swaps aumentaron las apuestas a más de tres cuartos de punto de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal este año. Unas tasas más bajas suelen beneficiar tanto al oro como a la plata ya que no ofrecen intereses, mientras que un dólar más débil abarata los metales para muchos compradores.

El oro se ha revalorizado un 29% este año, mientras que la plata ha subido un 34%, luego que el repunte cobrara fuerza tras el recorte de medio punto de la Fed de la semana pasada.

El oro también se ha visto respaldado por las fuertes compras de los bancos centrales y el aumento de las tensiones geopolíticas, que han impulsado la demanda de activos refugio. Además, faltan menos de seis semanas para unas elecciones presidenciales en Estados Unidos demasiado reñidas que podrían tener enormes consecuencias para los mercados financieros.

El oro y la plata tienden a moverse en gran medida a la par, ya que ambos ofrecen propiedades similares de cobertura macroeconómica y cambiaria. Sin embargo, el metal blanco está más expuesto al ciclo económico, ya que también es una materia prima industrial utilizada en tecnologías de energía limpia, como los paneles solares.

El martes, los metales industriales recibieron un impulso luego que Pekín anunciara una serie de medidas de estímulo para hacer frente a la crisis económica del país y, en particular, dirigidas al mercado inmobiliario.

El oro spot se mantenía estable en US$ 2,655.46 a las 7:30 a.m. en Nueva York, mientras que la plata caía un 0.8% a US$ 31.82 la onza, retrocediendo desde máximos de cuatro meses tras subir un 4.6% el martes.

La plata está acaparando la atención ante el fuerte repunte del oro, sobre todo porque los inversionistas buscan oportunidades de compra para recuperar terreno, afirma Joni Teves, estratega de metales preciosos de UBS Group AG.