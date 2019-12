Internacional







Operadores de café no saben qué esperar para 2020 (Corrección) Los futuros de café arábica negociados en Nueva York aumentaron 23% en el 2019. El producto subió a un máximo de US$ 1,4245 por libra el 17 de diciembre, el más alto en dos años, pero desde entonces ha retrocedido aproximadamente 12% para cerrar a US$ 1,253 el lunes.