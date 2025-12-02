OpenAI adquirirá una participación accionaria en Thrive Holdings, un vehículo de inversión creado este año por Thrive Capital, sumándose a una creciente lista de acuerdos circulares que involucran al desarrollador de ChatGPT y a sus propios inversionistas.

Thrive Capital, uno de los principales inversionistas de OpenAI, creó Thrive Holdings este año con el objetivo de fundar y adquirir empresas que puedan beneficiarse de la inteligencia artificial. Como parte del acuerdo anunciado el lunes, OpenAI trabajará con Thrive Holdings para acelerar la adopción corporativa de la IA, comenzando por servicios contables y de TI.

Un portavoz de OpenAI dijo que la firma no está invirtiendo en Thrive Holdings. En cambio, el desarrollador de IA recibe una participación a cambio de ofrecer a las empresas de Thrive Holdings acceso a los equipos de OpenAI. El objetivo es integrar personal de OpenAI dentro de esas compañías “para aumentar velocidad, precisión y eficiencia de costos”, según indicaron ambas firmas.

Fundada en 2010 por Josh Kushner, Thrive es conocida por realizar pocas apuestas de gran tamaño y mantenerlas por años. Recientemente, Thrive ha centrado su atención en la IA. La firma invirtió por primera vez en OpenAI en 2023 con una valoración de US$ 27,000 millones.

Más tarde ese mismo año lideró una inversión de US$ 6,600 millones en la compañía que la valoró en US$ 157,000 millones, una cifra sorprendente para ese momento. En abril, la firma presentó Thrive Holdings, siguiendo el modelo del capital privado.

La asociación entre OpenAI y Thrive Holdings busca fortalecer la adopción empresarial de la IA, un eje clave para ambas firmas. OpenAI y desarrolladores rivales están deseosos de demostrar el valor corporativo de sus sistemas y sumar más clientes para compensar el enorme costo de construir y operar tecnología de IA.

“Esta asociación con Thrive Holdings trata de mostrar lo que es posible cuando la investigación y la implementación de IA de frontera se despliegan rápidamente en organizaciones completas para transformar cómo trabajan las empresas y cómo se relacionan con sus clientes”, dijo Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, en un comunicado. “Esperamos que esta asociación sea un modelo de cómo compañías e industrias de todo el mundo pueden asociarse profundamente con OpenAI”.

Pero la medida también se suma a una ola de acuerdos de OpenAI que han sido criticados por ser de naturaleza circular.

Nvidia Corp., por ejemplo, acordó invertir hasta US$ 100,000 millones en OpenAI para ayudar a financiar la construcción de centros de datos. OpenAI, a su vez, se comprometió a llenar esos sitios con millones de chips de Nvidia.

Semanas después, OpenAI firmó una alianza con Advanced Micro Devices Inc., rival de Nvidia, para desplegar decenas de miles de millones de dólares en sus chips. Como parte de ese acuerdo, OpenAI está en posición de convertirse en uno de los mayores accionistas de AMD.