El presidente Donald Trump parecía decidido a evitar que Estados Unidos se viera envuelto en otra “guerra eterna”. Sin embargo, los recientes ataques de Israel contra Irán desafían esa postura y podrían generar tensiones con su propia base electoral.

Trump había instado públicamente a Israel a no lanzar ofensivas mientras apostaba por una salida diplomática al conflicto. De hecho, su enviado especial, Steve Witkoff, tenía agendada una sexta ronda de reuniones con altos funcionarios iraníes este domingo.

El viernes Trump calificó de “excelente” el ataque y se jactó de que Israel tiene “el mejor y más letal equipo militar del mundo” gracias a Estados Unidos. Afirmó que habrá más ataques a menos que Irán alcance un acuerdo.

No obstante, el jefe de la diplomacia Marco Rubio ha insistido en que Estados Unidos no está involucrado en los ataques y advirtió a Irán de que no tomara represalias contra los miles de soldados estadounidenses destacados en los países árabes cercanos.

“Estados Unidos ha calculado que puede ayudar a Israel y los iraníes obviamente serán conscientes de ello, pero al fin y al cabo, al menos a nivel público, Estados Unidos se mantiene al margen”, declaró Alex Vatanka, director fundador del programa sobre Irán del Middle East Institute de Washington.

Se espera que “los iraníes hagan un rápido análisis de costes y beneficios y decidan que no merece la pena luchar”, dijo Vatanka.

Según él, por el momento los dirigentes iraníes están ocupados en hacer lo posible por seguir vivos, pero podrían decidir acatar un acuerdo que no les satisfaga o internacionalizar aún más el conflicto provocando el caos en el Golfo, rico en petróleo. Esto podría disparar los precios del crudo y presionar a Trump.

“Estados Unidos primero”

La mayoría de los principales congresistas del Partido Republicano de Trump apoyaron a Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, es un héroe para muchos en la derecha estadounidense.

Pero la base populista del movimiento ultraconservador “Estados Unidos primero” se ha mostrado escéptica.

Tucker Carlson, el destacado comentarista de los medios de comunicación que aconsejó a Trump en contra de un ataque estadounidense a Irán en su primer mandato, ha calificado de exagerados los temores de que Teherán construya una bomba nuclear.

Trump ha incorporado a su administración a no intervencionistas convencidos.

En un video inusualmente político, su directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, advirtió esta semana, tras una visita a Hiroshima, que los “belicistas” ponen al mundo en riesgo de una catástrofe nuclear.

En un discurso en Riad el mes pasado, Trump denunció décadas de intervencionismo estadounidense en Oriente Medio y dijo: “Mi mayor esperanza es ser un pacificador y ser un unificador. No me gusta la guerra”.

¿Hasta dónde respaldar a Israel?

Daniel Shapiro, que fue embajador de Estados Unidos en Israel bajo el mandato del expresidente Barack Obama, dice estar seguro de que Estados Unidos apoyará a Israel contra posibles represalias iraníes.

Pero Trump se enfrentará a una decisión difícil sobre “si usar las capacidades únicas de Estados Unidos para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Teherán y evitar un arma nuclear iraní”, dijo Shapiro, ahora miembro del foro de reflexión Atlantic Council.

“La decisión dividirá a sus asesores y a su base política” ante el miedo de que Netanyahu intente arrastrarlo a la guerra.

Los congresistas demócratas son muy críticos con Netanyahu, sobre todo por la sangrienta ofensiva israelí en Gaza.

“Este ataque de Netanyahu es puro sabotaje”, estimó el congresista demócrata Joaquín Castro.

“¿Qué significa siquiera ‘Estados Unidos primero’ si Trump permite que Netanyahu arrastre al país a una guerra que los estadounidenses no quieren?”, escribió en las redes sociales.

Los clérigos que gobiernan Irán apoyan al movimiento islamista palestino Hamás en Gaza y Netanyahu los considera una amenaza existencial para Israel.

Los ataques se produjeron después de que Irán amenazara con aumentar la producción de uranio altamente enriquecido antes de una nueva ronda de negociaciones con Washington.

Sina Toossi, miembro del progresista Centro de Política Internacional, cree que China podría aprovechar el momento para intervenir en Taiwán, la isla democrática y autogobernada que Pekín reclama como parte de su territorio.

“Incluso sin implicación directa, Washington se enfrenta ahora a la perspectiva de un reabastecimiento indefinido (en armas), inteligencia y respaldo diplomático a Israel, justo cuando la guerra en Ucrania se intensifica y las crisis globales se multiplican”, afirmó Toossi.

“Las guerras son fáciles de encender, pero una vez desatadas, tienden a entrar en una espiral fuera de control, y rara vez terminan en los términos de quienes las inician”, sentenció.

Con información de AFP.