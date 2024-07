El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró este miércoles que “las mafias tienen las horas contadas” en la zona de Durán, afectada por el narcotráfico y situada en la provincia costera del Guayas, una de las más golpeadas por la violencia en la nación andina.

En Durán, a donde llegó con casco, chaleco de protección y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Noboa anotó que esa es “una cuna del viejo Ecuador, donde los ciudadanos han sido víctimas de un sistema corrupto, que ha mantenido a la ciudad en la oscuridad, marginada y olvidada”.

“El viejo Ecuador quiere que Durán siga siendo una sede del narcotráfico, perpetuando ciclos de violencia y desesperanza, pero nosotros no vamos a permitir que sigan jugando con la vida de los habitantes de Durán”, advirtió.

El gobernante agregó que llegaron a Durán para enfrentar a los grupos criminales: “No venimos a Durán sólo un día, estaremos aquí el tiempo que sea necesario para acabar con las mafias”.

“A ustedes (población) les han prometido de todo, se han reído de sus necesidades y cada cuatro años les pidieron su voto. Pretendieron gobernar cual monarquía, solo para enriquecerse. Y ¿dónde están ahora? escondidos, huyendo, tapándose entre las sombras para que las propias mafias no los maten. Todos han sido cómplices de lo que ha sucedido aquí por años”, aseveró.

El jefe de Estado reveló que recibió información sobre la presunta desarticulación, la madrugada de este miércoles, de una “especie de oficina paralela del Municipio” donde, aparentemente, “se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos”.

“Eso es el viejo Ecuador, con un nivel de corrupción sin límites. Quiero que sepan que no tenemos miedo, nosotros no le debemos nada a nadie. Nosotros no venimos con promesas, estamos aquí con acciones”, subrayó.

Y avisó: “Tomaremos Durán por nuestras propias manos y se las devolveremos a los verdaderos y únicos dueños: las familias duraneñas. No se sorprendan si lo que viene es drástico, solo prepárense que las mafias tienen las horas contadas”.

En lo que va del año, Durán reporta más de 250 asesinatos, que el Gobierno ha atribuido a disputas por territorio entre las bandas criminales Chone Killers y Latin Kings, publicó el portal Primicias al anotar que, según la Policía, ambos grupos criminales buscan el control del tráfico de drogas a gran y pequeña escala.

Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar como el país con más homicidios per cápita, al registrar 47.2 por cada 100,000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

