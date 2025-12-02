El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry “Tito” Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras, tras una falla técnica del sistema de divulgación.

El escrutinio de los comicios generales se reactivó la tarde del martes, luego de permanecer interrumpido desde la madrugada del lunes.

Hasta entonces, Nasralla, del Partido Liberal (PL), se hallaba en segundo puesto, aunque en empate técnico con Asfura, del conservador Partido Nacional (PN).

A las 14.30 hora local (20.15 GMT), Nasralla acumula 791,196 votos (39.95%) frente a Asfura que contabiliza 788,050 sufragios (39.80%) con el 62.75% de las actas escrutadas, un cambio que revierte la ligera ventaja que el candidato del Partido Nacional mantenía desde la noche electoral.

La candidata oficalista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, continúa relegada en un tercer lugar al obtener 380,123 votos (19.19%).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una sala en un céntrico hotel de Tegucigalpa para los medios de comunicación con un portal que arroja actualizaciones constantes de los resultados preliminares de los comicios del pasado domingo.

Más temprano, el organismo informó de fallas técnicas en el servicio de divulgación, a cargo de la empresa ASD SAS, que reportó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no había sido procesada, lo que obligó a frenar temporalmente la publicación de resultados.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

Aliado de Trump

Donald Trump, quien interviene directamente en los comicios celebrados el domingo, apoya decididamente a Asfura y advirtió el lunes de “consecuencias graves” si en Honduras deciden “cambiar los resultados” de las presidenciales.

Días previos a los comicios, el presidente estadounidense sorprendió dando su respaldo a Asfura, llamando al electorado hondureño a apoyarlo y prometió “mucho apoyo” para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Ante el emplazamiento de Trump para que se concluya el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó este martes que se registraron “problemas técnicos” en la empresa contratada para la divulgación de resultados.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció que se estaban subsanando los problemas para reanudar el proceso y proclamar al ganador en el plazo legal de máximo un mes después de la votación.

“Habrá resultados definitivos y legítimos”, subrayó Hall.

Apenas reanudado el recuento de votos, se desató la euforia en la sede del Partido Liberal, donde los seguidores de Nasralla agitaban banderas rojiblancas de su agrupación.

Elaborado con información de EFE y AFP