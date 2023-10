Tecpetrol Investments SL dio a los accionistas de Alpha Lithium Corp. hasta el 20 de octubre para aceptar la “la mejor y final oferta” por un valor de entre US$ 210 millones y US$ 230 millones, dijo el vicepresidente de Transición Energética, Jorge Dimopulos. Si logra obtener el control de la firma con sede en Vancouver, Tecpetrol seguirá adelante con una inversión de US$ 800 millones para construir el proyecto de Alpha en la provincia de Salta. De lo contrario, centrará su atención en otras oportunidades del litio.

“Hay otras empresas que cotizan mucho más bajo y hay otras cosas que estamos persiguiendo”, dijo Dimopulos en una entrevista el martes. “Queremos estar en el campo de acción”.

Tecpetrol se une a otras petroleras argentinas como Pluspetrol SA, Pan American Energy Group e YPF SA, que desarrollan proyectos con el metal para baterías en el triángulo del litio de Sudamérica, que se encuentra a más de 1,600 kilómetros al norte de los campos de shale de Vaca Muerta.

Cuenta con el apoyo de los componentes de acero, construcción y tecnología del imperio Techint de Rocca para acelerar el desarrollo del proyecto Alpha, con el objetivo de producir entre 20,000 y 25,000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente para 2028. La inversión se financiaría internamente, y algunos fondos posiblemente provengan de deuda o crédito. Tecpetrol también ha “visitado a todas las partes interesadas en Chile” mientras el país vecino busca abrir nuevas áreas para la extracción de litio, dijo Dimopulos.

Los pasos del grupo hacia el litio, la energía eólica y el hidrógeno no significan que renuncie a los combustibles fósiles. Tecpetrol, uno de los mayores productores de gas de Vaca Muerta, planea pasar al shale oil mientras Argentina busca convertirse en un importante exportador de los combustibles.

La compañía avanza con sus planes de litio antes de las cruciales elecciones presidenciales. De hecho, su oferta Alpha expira apenas dos días antes de la votación de la primera ronda. Los candidatos de la oposición Javier Milei y Patricia Bullrich, quienes ganaron impulso en una votación primaria en agosto, prometen desregular la economía fuertemente controlada.

La Administración saliente apoya el litio como otra forma de aumentar los ingresos por exportaciones de Argentina, aunque recientemente anunció un nuevo impuesto a los productores y el requisito de conservar parte del litio para proyectos locales de baterías.

Dimopulos afirmó que gane quien gane, la industria argentina del litio es una oportunidad que vale la pena aprovechar en el largo plazo.