Los fondos se recuperaron de bonificaciones anteriores o se descontarán de pagos futuros, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque la información no se ha hecho pública.

Morgan Stanley es el último banco que ha exigido a su personal que asuma parte de la carga de una investigación reguladora sin precedentes, después de que se descubriera que se estaban utilizando ampliamente plataformas de mensajería no aprobadas para realizar negocios. Las empresas financieras están obligadas a supervisar escrupulosamente las comunicaciones relacionadas con su negocio para evitar conductas indebidas.

LEA TAMBIÉN: Bonos de Pemex caen después de que nuevo plan de emisión genere pánico en Wall Street

Las sanciones individuales en Morgan Stanley oscilan entre unos pocos miles de dólares y más de US$ 1 millón, basándose en un sistema de puntos que considera factores como la antigüedad, el número de mensajes enviados y si recibieron advertencias previas, según el Financial Times, que fue el primero en informar la noticia.

El banco ahora brinda capacitación a los empleados sobre escenarios en los que deben cambiar las conversaciones de los dispositivos personales a las plataformas oficiales, como el correo electrónico corporativo, informó el FT.

El año pasado, Morgan Stanley acordó pagar US$ 200 millones en multas a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Una decena de bancos, entre los que figuran Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. y UBS Group AG, han pagado multas similares, por un total que asciende a los US$ 2,000 millones.

LEA TAMBIÉN: Así fue el error humano que desató gran caos en bolsa de Nueva York

La investigación también ha provocado algunos cambios más amplios. La junta directiva de Deutsche Bank AG aceptó una reducción de €75.000 (US$ 81,200) en sus bonificaciones de 2021 y la entidad crediticia alemana introdujo una nueva aplicación que permite recuperar los mensajes de los teléfonos de la empresa.