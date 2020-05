Internacional







La puja de Argentina con acreedores por la deuda no termina el ‘Día D’ La oferta plantea que unos US$ 66,000 millones en bonos en dólares emitidos bajo legislación extranjera gocen de tres años de gracia y sendas quitas del 62% sobre intereses (US$ 37,900 millones) y del 5.4% sobre el capital (US$ 3,600 millones).