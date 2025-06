La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, con los inversores mostrando cierta aversión al riesgo frente a las incertidumbres económicas y geopolíticas relacionadas con la guerra entre Irán e Israel y con los aranceles estadounidenses.

El tecnológico Nasdaq retrocedió un 0.51% y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0.22%. Solo el Dow Jones avanzó levemente, con un alza de 0.08%.

“Nos encontramos en una situación en la que la incertidumbre se ha intensificado”, declaró a la AFP Adam Sarhan , de 50 Park Investments.

El analista destacó, en particular, un informe publicado en el Wall Street Journal según el cual Estados Unidos podría revocar las exenciones otorgadas a algunas empresas de semiconductores con fábricas en China.

La mayoría de las acciones de semiconductores cayeron, incluidos Nvidia (-1.12%, a US$ 143.85), Broadcom (-0.27%, a US$ 249.99) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (-1.87%, a US$ 209.50).

Además, “persisten las tensiones en Oriente Medio. No hay un alto el fuego y existe el temor de que Estados Unidos se involucre” en el conflicto, enfatizó Sarhan .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que los europeos no serán útiles para resolver la guerra entre Irán e Israel, tras una reunión en Ginebra entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea e Irán.

Con el conflicto en Oriente Medio, “tenemos precios de la energía más altos. Eso significa que la inflación probablemente aumentará, lo que reduce las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés”, declaró Sarhan .

Temores por escalada

Esta semana, el foco de los inversores estuvo en Oriente Medio en medio del intercambio de ataques entre Israel e Irán, que hacen temer al mercado por una escalada regional del conflicto.

No obstante, el efecto de estas tensiones geopolíticas ha sido limitado en Wall Street: según Jeff Buchbinder , estratega jefe de renta variable de LPL Financial, es necesario saber “cuánto de la infraestructura energética de Irán se verá perjudicada, si sus capacidades nucleares serán completamente aniquiladas y si el régimen actual permanecerá en el poder”.

Las preocupaciones de los inversores se vieron aliviadas después de que Trump dijera ayer que tomará una decisión sobre si Estados Unidos se une o no a la campaña aérea contra Irán “en las próximas dos semanas”, lo que abrió la puerta a la posibilidad de una negociación con Teherán.

“Basándome en el hecho de que existe una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en el futuro cercano, tomaré mi decisión sobre si ir o no en las próximas dos semanas”, expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al citar directamente al mandatario.

Estados Unidos e Irán estaban manteniendo conversaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la República Islámica canceló la reunión del pasado domingo tras los ataques israelíes.

Leavitt insistió la víspera en que un acuerdo con Irán no debe incluir “ningún enriquecimiento de uranio”: “Irán tiene todo lo que necesita para conseguir un arma nuclear y tardaría un par de semanas en completar la producción de dicha arma, que supondría una amenaza existencial no solo para Israel sino para Estados Unidos y todo el mundo”, apuntó la portavoz de la Administración Trump.

Por otro lado, el precio del petróleo intermedio de Texas subió en el cómputo semanal casi dos dólares, impulsado por los efectos del conflicto entre Israel e Irán y por el temor a que Irán bloquee el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Efecto Fed

Más allá de las tensiones geopolíticas, esta semana la Reserva Federal (Fed) mantuvo los tipos de interés en su rango actual del 4.25 al 4.5%, a la espera de tener mayores datos sobre los efectos de la política arancelaria lanzada por Washington.

La decisión fue la esperada, aunque el presidente del banco central, Jerome Powell, señaló una incertidumbre “inusualmente elevada” y apuntó a que las expectativas de inflación a corto plazo han subido, con los aranceles como factor impulsor.

Pese a todo, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, sugirió este viernes que en la próxima reunión del banco central podría haber una bajada de tipos, tras afirmar que la inflación está “lo suficientemente controlada”.

Al cierre semanal del parque neoyorquino, en el índice Dow 30, las mayores ganancias fueron para Apple (2.25%), Walmart (1.08%) y 3M Co (1.07%) y las mayores pérdidas para UnitedHealth Group (-1.69%), Amazon (-1.33%) y Nvidia (-1.12%).

Igualmente, al finalizar la sesión del viernes, el rendimiento del bono a 10 años bajaba al 4.37%, el oro bajaba a 3,384 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1.151 dólares.