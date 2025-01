Las tenencias de bonos locales entre no residentes cayeron a unos US$ 6,600 millones a finales de 2024, de unos US$ 10,000 millones unos tres años antes. Es el nivel más bajo desde diciembre de 2017. Como porcentaje de la deuda pendiente, está por debajo del 8.8%, frente a un máximo de casi el 20% en 2019.

En parte, el mercado chileno es víctima de su propio éxito. Una baja carga de deuda y déficit fiscal, además de la baja inflación, hacen que las tasas locales estén por debajo que las de sus pares regionales.

Si a eso sumamos la costumbre de los fondos de pensiones locales de comprar bonos para luego retenerlos hasta el vencimiento, lo que reduce la liquidez, queda poco para atraer a los fondos extranjeros que pueden acceder a tasas relativamente altas en Estados Unidos sin el riesgo cambiario.

“La disminución de la presencia de los extranjeros debe considerarse en el contexto más amplio de los desafíos a los que se han enfrentado los mercados emergentes en los últimos años”, dijo Andrés Pérez , economista jefe para América Latina del Banco Itaú. Pero también se debe a “un acceso favorable a la financiación de fuentes nacionales”.

Salen de la deuda chilena | Inversionistas extranjeros venden sus tenencias de bonos soberanos chilenos en moneda local.

Los fondos de pensiones privados en Chile gestionaban US$ 188,000 millones en activos a fines del año pasado, más del doble de la deuda pendiente del gobierno en moneda local, lo que proporciona una fuente de demanda inmediata. Es más, es probable que esa cantidad suba si se aprueba una reforma del sistema de pensiones la cual aumentaría las contribuciones a las cuentas de ahorro individuales al cabo de un par de años.

Eso haría que el gobierno dependa aún menos de los inversionistas extranjeros.

No siempre fue así.

En 2017, el Ministerio de Hacienda hacía grandes esfuerzos para atraer a inversionistas extranjeros. Permitió la participación directa de no residentes en subastas de deuda local, introdujo cambios tributarios y lanzó procesos de book-building en el extranjero. También introdujo el acceso directo al mercado a través del sistema de liquidación de Euroclear Bank SA.

La política fue un éxito, y el porcentaje de deuda en manos de extranjeros pasó de menos del 4% en 2016 a alrededor del 16% a fines de 2018.

Pero esa cifra ha ido en baja desde fines de 2019, y cayó por debajo del 10% a principios del año pasado, según las últimas cifras del Ministerio de Hacienda.

Extranjeros tienen menor porcentaje de deuda | Cifras en tercer trimestre caen por debajo de nivel de 2017

El gobierno “está trabajando en medidas para fortalecer la liquidez en el mercado local”, dijo el Ministerio de Hacienda en una respuesta a preguntas el viernes. “Dentro de esto, la principal medida es la potencial instalación de Formadores de Mercado para los instrumentos de Tesorería”.

Incluso con los bonos en moneda local vendidos en otros países, los extranjeros solo tienen el 12.9% de la deuda pendiente, según el Fondo Monetario Internacional. Eso es menos que en México, Colombia, Uruguay y Perú, aunque más que en Brasil.

La venta en el extranjero de deuda en pesos y en Unidades de Fomento, la medida contable vinculada a la inflación, comenzó en 2023, pero no logró atraer oleadas de inversionistas. Según los comunicados de prensa del Ministerio de Hacienda en el momento de la emisión de los cinco bonos denominados en moneda local en el extranjero, los extranjeros nunca constituyeron la mayoría.

Tasas de interés

Con los analistas rebajando sus expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal este año, ante la fortaleza de la economía y la amenaza de Donald Trump de elevar los aranceles, es poco probable que el atractivo de la deuda chilena aumente en el corto plazo.

El Banco Central de Chile ha continuado su proceso de flexibilización y redujo su tasa de política monetaria en diciembre al 5%, ya que las expectativas de inflación permanecen ancladas en la meta del 3% en dos años. El diferencial entre la tasa de política monetaria de Chile y la de la Reserva Federal se sitúa actualmente en solo 50 puntos básicos.

“Durante los últimos años, se han experimentado salidas netas de capital desde países comparables”, dijo el Ministerio de Hacienda. “En Chile, debido a la mejor clasificación de riesgo, y por ende menor tasa, este efecto ha sido mayor”.

Teniendo en cuenta la inflación, la tasa de referencia real de Chile se sitúa justo por debajo del 0.5%, en comparación con el 7.4% de Brasil, el 5.8% de México y el 4.3% de Colombia.

Aun así, JPMorgan aumentó la semana pasada la ponderación de Chile en su índice GBI-EM Global Diversified, el índice de referencia para la deuda denominada en moneda local. La ponderación subió en 13 puntos básicos al 1.87% con la incorporación de bonos al 2034 y 2037.

“No creo que la tendencia en los volúmenes siga a la baja, sino más bien se estabilice”, dijo Alexis Vega, gerente de market making en Banco de Crédito e Inversiones.