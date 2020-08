¿Es posible estar protegido contra el COVID-19 a pesar de un test serológico negativo o aún sin haber tenido jamás esta enfermedad?

Una inmunidad aún poco conocida, basada en otros mecanismos que no sean los anticuerpos, podría tal vez frenar la epidemia, esperan los investigadores, aunque por ahora esto es solo una teoría.

"Sea cuales sean los mecanismos, es muy probable que haya mucha gente inmunizada sin que se la detecte en la serología", es decir, por los test de anticuerpos, asegura Yonathan Freund, profesor de medicina de urgencias en el hospital parisino de la Pitié-Salpêtrière.

Esta teoría reposa sobre dos pilares. Por un lado, la hipótesis de una inmunidad cruzada, es decir el hecho de estar protegido contra el nuevo coronavirus por haber estado infectado anteriormente por otros virus de la misma familia, que causan los resfríos comunes.

Por otro lado, el rol aún poco conocido de los linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos responsables de la segunda parte de la respuesta inmune (la inmunidad celular), proviniendo la primera de los anticuerpos.

"El sistema inmunitario es complejo", recuerda el especialista en mineralogía alemán Andreas Thiel, coautor de un estudio publicado el 29 de julio en la revista médica Nature.

"Nuestro principal resultado es que al menos un tercio de los adultos que no habían estado jamás en contacto con el SARS-COV-2 (el virus responsable del COVID-19) tenían linfocitos T capaces de reaccionar a este virus. Estos provenían probablemente de infecciones anteriores de otros coronavirus", explica el investigador del hospital Caridad, en Berlín.

Los trabajos de un equipo de Singapur, publicados el 15 de julio por Nature, llegaron a la misma conclusión.

Protección

Lo mismo ocurre con otro estudio estadounidense publicado el martes en la revista Science: en ciertos individuos que no estuvieron expuestos al SARS-COV-2, hay linfocitos T que reaccionan al nuevo coronavirus, así como a otros cuatro, responsables de gripes comunes.

"Esto puede ayudar a explicar por qué algunas personas con COVID-19 tienen pocos síntomas, mientras que otras se enferman gravemente", dijo en un comunicado una de sus autoras, Daniela Weiskopf, del instituto de inmunología La Jolla en California.

Según otro estudio de comienzos de julio del hospital sueco Karolinska, los enfermos de covid-19 con pocos o ningún síntoma podrían desarrollar una inmunidad ligada a los linfocitos T, aún si sus tests de anticuerpos dan negativo.

Las vacunas que se están elaborando buscan activar los dos tipos de respuesta inmunitaria.

¿Subestimación?

"Los test de serología no dicen toda la verdad, solo funcionan por un período determinado", señala Andreas Thiel.

Los estudios demostraron que en los pacientes afectados por el COVID-19, el nivel de anticuerpos podría bajar rápidamente en unas semanas.

"Eso podría decir dos cosas: una, que sería catastrófica, es que la inmunidad contra el COVID no dura. Pero no creo que sea así: sobre 18 millones de casos, no hay casos probados de reincidencia", asegura el profesor Freund.

"La otra es que puede haber personas inmunizadas que no se detectan en serología", agrega.

Consecuencia: la tasa de inmunidad de la población, basada en la detección de anticuerpos (o "seroprevalencia") podría estar subestimada en todo el mundo.

"Los estudios de seroprevalencia dan cifras de hasta un 15% a 20% en las regiones más afectadas. Pero algunas regiones podrían haber alcanzado un umbral de inmunidad suficiente para que no haya más catástrofe", avanza el profesor Freund.

"Entender el impacto de la presencia de los linfocitos T en la población sobre la infección SARS-COV-2 es de una importancia capital para la gestión de la pandemia", indican los autores del estudio alemán.

Pero esto por ahora es solo una “hipótesis”, concluye el profesor Freund.