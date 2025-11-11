Personas caminan por una playa tras el paso del huracán Melissa este jueves, en Petit-Goâve (Haití). Foto: EFE/ Mentor David Lorens
Agencia Bloomberg
Jamaica ha invertido decenas de millones de dólares en reforzar sus defensas costeras mediante la plantación de manglares, la construcción de muros de contención y el fortalecimiento de la infraestructura urbana. Pero nada de eso fue suficiente para resistir los vientos de 298 kilómetros por hora y la marejada de cuatro metros del huracán Melissa, que destruyó miles de viviendas, arrasó carreteras y puentes, anegó campos agrícolas y derrumbó la red eléctrica.

