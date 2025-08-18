El cobre fundido se vierte en ánodos de cobre en un horno en la refinería canadiense de cobre Glencore (CCR) en Montreal, Quebec, Canadá, el martes 12 de agosto de 2025. La refinería tiene una capacidad de producción de 325,000 toneladas métricas de cobre por año, que se venden en forma de cátodos.
El cobre fundido se vierte en ánodos de cobre en un horno en la refinería canadiense de cobre Glencore (CCR) en Montreal, Quebec, Canadá, el martes 12 de agosto de 2025. La refinería tiene una capacidad de producción de 325,000 toneladas métricas de cobre por año, que se venden en forma de cátodos.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Glencore Plc presentó una solicitud para que dos proyectos de cobre, con una inversión total estimada en más de US$ 13,000 millones, se incluyan en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.