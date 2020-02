Internacional







FMI reitera que no puede reestructurar lo que le adeuda Argentina El anterior gobierno argentino de Mauricio Macri acordó con el FMI en el 2018 el mayor préstamo de su historia por cerca de US$ 57,000 millones, de los cuales recibió US$ 44,000 millones y el actual mandatario Alberto Fernández renunció a los siguientes tramos.