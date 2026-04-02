El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo del Banco Mundial (BM) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron este miércoles la creación de un grupo de respuesta coordinada ante los estragos económicos y energéticos que está generando la guerra en Irán.

En un comunicado conjunto, los tres organismos subrayan que la guerra iniciada por EE.UU. e Israel “ha provocado graves perturbaciones en la vida y los medios de subsistencia” en Oriente Medio y ha “desencadenado una de las mayores escaseces de suministro en la historia del mercado energético mundial”.

“El impacto es sustancial, global y altamente asimétrico, afectando de manera desproporcionada a los importadores de energía, en particular a los países de bajos ingresos. Este impacto ya se está transmitiendo a través del aumento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, y está suscitando también inquietudes respecto a los precios de los alimentos”, indica el texto.

Esta fotografía muestra el logotipo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) en la entrada de su sede en París, el 11 de marzo de 2026. La agencia energética anunció que, para esa fecha, los países miembros liberarían 400 millones de barriles de sus reservas de petróleo. (Foto de Ludovic MARIN / AFP)

El cierre parcial del estrecho de Ormuz activado por Teherán en represalia a los ataques iniciados por EE.UU. e Israel el 28 de febrero han estrangulado la oferta mundial de hidrocarburos y afectado ya al suministro de determinadas materias primas.

El grupo conformado hoy por los tres organismos busca armonizar sus análisis “y coordinar el apoyo a los responsables de la formulación de políticas para afrontar esta crisis”.

La agrupación se compromete a intercambiar datos sobre mercados y precios de la energía, flujos comerciales o las presiones fiscales y en las balanzas de pagos, así como aquellos relativos a subidas de precios, restricciones a la exportación de materias primas clave o perturbaciones en cadenas de suministro.

Los mecanismos de respuesta podrían incluir asesoramientos de políticas específicos, evaluación de posibles necesidades de financiación y provisión de apoyo financiero si fuera necesario, al tiempo que los tres organismos se comprometen a tratar de movilizar a socios multilaterales, regionales o bilaterales para que se brinde un apoyo coordinado y eficiente a aquellos países que lo necesiten.

FMI, BM y AIE consideran que este trabajo coordinado es especialmente pertinente para los países de bajos ingresos, más expuestos a las consecuencias que está teniendo la guerra contra Irán, y en especial para aquellos con mayores niveles de deuda.