Granjas totalmente sostenibles, instalaciones de captura y almacenamiento de CO2 y combustibles renovables son algunos de los métodos que el sector agroalimentario de Finlandia, país que preside este semestre la Unión Europea, está aplicando contra el cambio climático.

El país de los cerca de 190,000 lagos, donde el 65% del territorio está cubierto de bosques, arrastra una larga "tradición ecológica" que aplica desde hace años en todos los ámbitos, incluido el agroalimentario y que se ha multiplicado ante la urgencia de actuar contra el calentamiento global.

Medidas como alimentar al ganado vacuno exclusivamente con hierba en lugar de soja, pues produce menos gases en los rumiantes, aplicar técnicas de crianza específicas y organizar producciones autosuficientes son algunas de las iniciativas que los agricultores y ganaderos finlandeses utilizan para combatir las emisiones.

Los ministros de Agricultura de la UE descubrieron este lunes de primera mano las prácticas del país nórdico, en el marco de una reunión informal centrada en la manera en que la agricultura puede participar en los esfuerzos para reducir las emisiones de CO2.

Los titulares europeos visitaron distintas granjas y empresas que apuestan claramente por la sostenibilidad, antes de celebrar el martes una reunión en formato de Consejo ministerial en Helsinki.

El ministro finlandés de Agricultura, Jari Leppä, dijo en un encuentro con la prensa que los agricultores son una "pieza clave" en la mejora de la sostenibilidad y se mostró convencido de que la producción agrícola es perfectamente compatible con la reducción de las emisiones.

Por su parte, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, dijo que la reunión de titulares europeos en Helsinki, que se centrará en particular en la captura y almacenamiento de dióxido de carbono en el ámbito de la agricultura, se produce en un buen momento, al coincidir con la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas.

Según Planas, la UE está trabajando en la configuración de la Política Agrícola Común (PAC) para el período 2021-2027 “contemplando de qué forma el sector puede contribuir a la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento del medio ambiente”.

Los titulares europeos de Agricultura "pensamos que ese papel puede ser muy importante", subrayó Planas.

Según el ministro, las emisiones del sector agrario en España “son aproximádamente el 11% del total de las emisiones, muy por debajo de otros países europeos y de la media que la ONU hacía pública hace unas semanas”.

No obstante, añadió Planas, "eso no quiere decir que no tengamos que hacer como España un gran esfuerzo".

En ese contexto, el ministro mencionó que en el plan nacional de Energía y Clima figuran algunas de las medidas con las que España espera que se avance en ese ámbito, por ejemplo haciendo que en la próxima PAC al menos el 40% del presupuesto "tenga una afectación directa o indirecta en relación con el objetivo de la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento del medio ambiente".

En ese contexto, mencionó el ejemplo de los llamados "ecoesquemas", mecanismos a través de los cuales la agricultura y la ganadería pueden ayudar a paliar los efectos nocivos sobre el entorno o mejorar la captura de CO2, una área que el ministro calificó de "muy importante" y en la que se está "pensando en diferentes mecanismos de intervención", indicó.

Entre las explotaciones de Finlandia que apuestan por la sostenibilidad destaca la granja Knehtilä en Hyvinkää, a unos 60 kilómetros al norte de Helsinki, la primera instalación del país que utiliza un sistema de producción alimentaria basado en la autosuficiencia.

El objetivo es producir alimentos locales, orgánicos, utilizando la energía ecológica y alimentos reciclados.

Se trata de una cooperativa que pretende ser un modelo para la producción de alimentos bío en el país.