Shakira. Foto: Jesse Grant/Getty Images
Shakira. Foto: Jesse Grant/Getty Images
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La disputa de Shakira con la agencia tributaria de España se encamina al máximo tribunal del país, luego de que las autoridades impugnaran un fallo que había eliminado reclamaciones por € 55 millones (US$ 64 millones) contra la cantante, quien actuará en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.