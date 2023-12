El aumento de la demanda de petróleo a medida que las economías mundiales se recuperan de la recesión pandémica ha avivado el entusiasmo de los compradores.

Las petroleras estadounidenses Exxon Mobil, Chevron Corp y Occidental Petroleum realizaron adquisiciones por un valor total de US$ 135,000 millones en 2023. ConocoPhillips, por su parte, cerró dos grandes operaciones en los dos últimos años.

El gran premio de esta negociación es el mayor yacimiento de shale oil de Estados Unidos, la cuenca del Pérmico, en el oeste de Texas y Nuevo México. Las cuatro empresas se han hecho con el control del 58% de la producción futura.

Cada una aspira a bombear al menos 1 millón de barriles diarios (bpd) del yacimiento, que se espera produzca 7 millones de bpd a finales de 2027.

Y se vislumbran más operaciones en el horizonte. Tres cuartas partes de los ejecutivos del sector energético encuestados en diciembre por el Banco de la Reserva Federal de Dallas esperaban que en los próximos dos años surgieran más operaciones petrolíferas por valor de US$ 50,000 millones o más.

Endeavor Energy Partners, el mayor productor privado de shale del Pérmico, está estudiando una venta que podría concentrar aún más la producción de shale oil estadounidense.

“La consolidación está cambiando activamente el panorama”, afirma Ryan Duman, director de investigación upstream para las Américas de la consultora energética Wood Mackenzie. «Unas pocas empresas selectas determinarán si el crecimiento (de la producción) será fuerte, más estable o en algún punto intermedio».

La consolidación tendrá efectos indirectos sobre los proveedores de servicios petrolíferos y los operadores de oleoductos. Las empresas que se encargan de la perforación, la fracturación hidráulica y el transporte de arena, petróleo y gas hasta el mercado se adentran en una era de menos clientes con más poder sobre los precios.

La consolidación es buena para los productores, pero parece que no ayuda en nada a las empresas de servicios, debido a que reducirá sus márgenes a medida que se renegocien los contratos existentes.

Los operadores de oleoductos y gasoductos se enfrentan a su propia oleada de consolidación, ya que se aprueban y construyen menos oleoductos y gasoductos nuevos. Las ampliaciones de los oleoductos existentes en la cuenca del Pérmico proporcionarán cierto alivio, pero, según estimaciones, para mediados de 2025 la capacidad de los oleoductos del Pérmico estará al 90%.

Cuidar el dinero en efectivo

Las últimas adquisiciones ilustran la búsqueda de reservas de petróleo y gas sin explotar y de menor costo por parte de las petroleras.

Entre las principales operaciones de 2023 destaca la oferta de US$ 59,500 millones de Exxon por Pioneer Natural Resources y la compra de Denbury Inc por 4.900 millones.

Chevron ofreció 53.000 millones por Hess y compró su rival petrolera PDC Energy por 6.200 millones. Occidental pagará 12.000 millones por CrownRock.

Ayudadas por sus fuertes cotizaciones bursátiles, la mayoría de las grandes adquisiciones del año fueron canjes de acciones, no los grandes desembolsos de efectivo que pondrían en peligro los balances de los compradores si los precios del petróleo cayeran como lo hicieron en 2016 y 2020. Exxon, por ejemplo, cuenta con unos US$ 33,000 millones en efectivo, más de seis veces la cantidad que tenía hace cuatro años.

La subida de las tasas de interés en 2023 hizo que pagar las adquisiciones con acciones resultara más atractivo para los inversores que financiar nuevos proyectos de energías renovables con efectivo.

Los proyectos de energía eólica marina en EE. UU. y Francia se cancelaron debido al aumento de los tipos de interés y los costos de la cadena de suministro.

Los productores también han reconocido que el avance estadounidense hacia los combustibles renovables, los vehículos eléctricos y una mayor eficiencia energética reducirá el consumo de combustibles fósiles y pondrá en aprietos a las empresas con altos costos de producción.

La demanda mundial de petróleo aumentó en unos 2,3 millones de barriles diarios (mbpd) en cada uno de los dos últimos años, hasta 101,7 mbpd. Este aumento redujo las reservas mundiales, lo que contribuyó a sostener los precios mientras la OPEP y sus aliados mantenían limitada la producción.

Wood Mackenzie prevé que la producción de petróleo aumente una media de 250,000 bpd anuales en los próximos cinco años, la mitad que en los cinco años anteriores, ya que las grandes petroleras se centran más en aumentar el flujo de caja que la producción. Crecer lentamente ayuda a las empresas con reservas sin explotar, a controlar los gastos y aumentar los márgenes.

La consolidación ha llevado a los reguladores antimonopolio estadounidenses a pedir a Exxon y Chevron información adicional sobre sus compras, lo que ha retrasado el cierre de las operaciones.

Ambas predicen que recibirán la aprobación, señalando el tamaño del mercado petrolero estadounidense y la agresividad de los pequeños rivales como signos de que la competencia seguirá siendo fuerte.

La aparición de menos productores de petróleo de mayor tamaño centrados en prolongar la longevidad de sus negocios de combustibles fósiles puede poner a las empresas en mayor tensión con los gobiernos que priorizan el cambio a fuentes de energía limpias.

Mientras tanto, se espera que los precios mundiales del petróleo se mantengan estables en 2024, tras alcanzar una media de US$ 83 por barril en 2023, frente a los US$ 99 de 2022. Los analistas ven el petróleo en 2024 cotizando entre US$ 70 y US$ 90 por barril, por encima de la media de US$ 64 por barril de 2019.

