Varios países registran elevados excedentes comerciales con Estados Unidos, por lo que podrían ser sometidos a los “aranceles recíprocos” anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Estados Unidos revisará la lista de países con los que mantiene déficits comerciales importantes antes de adoptar aranceles punitivos, posiblemente a partir del 2 de abril, indicó la Casa Blanca el jueves.

El anuncio se produjo después de que Trump informara el jueves que impondrá “aranceles recíprocos” a otros países.

“Si nos imponen un arancel o un impuesto, nosotros les imponemos exactamente el mismo nivel de arancel o impuesto, es así de sencillo”, afirmó el mandatario republicano.

Estos son los países que exportan muchos más productos a Estados Unidos de los que importan, y que corren el riesgo de ser objeto de los nuevos aranceles.

China, en primer lugar

China encabeza la lista con un excedente comercial de US$ 295,400 millones con Estados Unidos en 2024, según datos de febrero de la Oficina de Análisis Económico (BEA), una agencia que depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

China fue considerada durante muchos años como la fábrica del mundo y es un gran exportador, entre otros factores, debido a la presencia de industrias de empresas multinacionales en el país.

También se beneficia, según Trump, de una moneda mantenida artificialmente baja, para hacer más competitivas sus ventas al extranjero.

Trump ya sostuvo una guerra comercial con Pekín durante su primer mandato y anunció a su regreso a la Casa Blanca aranceles adicionales del 10% para productos chinos.

Disparidades en Europa

La Unión Europea registra un excedente comercial de US$ 235,600 millones, pero existen fuertes disparidades entre Estados miembros.

Irlanda registra el mayor excedente comercial entre los miembros de la UE con 86,700 millones de euros [unos US$ 91,101 millones]. La cifra, sin embargo, se explica en parte por la presencia de numerosos grupos estadounidenses como resultado de una fiscalidad favorable.

Le sigue Alemania con US$ 84,800 millones de excedente comercial e Italia con US$ 44,000 millones. Francia, a su vez, registra un excedente de US$ 17,232 millones, según Estados Unidos, aunque según las estadísticas de las aduanas francesas, tiene un déficit.

Suiza, Austria y Suecia presentan también excedentes comerciales, respectivamente con US$ 38,500 millones, 13,100 millones y 9,800 millones.

México y Vietnam, puntos de paso

México tiene el tercer mayor excedente comercial, según las estadísticas estadounidenses, con US$ 171,800 millones, seguido de Vietnam, con US$ 123,500 millones.

Ambos países son conocidos por ser plataformas de producción de bajo coste para las empresas multinacionales, que exportan luego a los grandes mercados.

La proximidad de México con Estados Unidos impulsa a muchas empresas, incluso estadounidenses, a instalar fábricas allí.

Tanto Vietnam como el país latinoamericano aprovecharon al máximo la primera guerra comercial de Trump para reforzar sus excedentes comerciales.

Vietnam se convirtió en el país ideal para establecer negocios y evitar los ataques de Trump a Pekín en su primer mandato, y sus exportaciones a Estados Unidos crecieron con fuerza entre 2017 y 2023.

México, por su parte, registró un fuerte aumento de las exportaciones chinas, que se destinaron después al mercado estadounidense.

Otros países con excedentes comerciales

Taiwán (US$ 73,900 millones), Japón (68,500 millones), Corea del Sur (66,000 millones), Canadá (63,300 millones), India (45,700 millones) y Tailandia (45,600 millones) también encabezan la lista de grandes ganadores en el comercio con Estados Unidos.