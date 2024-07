Varios miles de venezolanos se concentraron este domingo en Madrid y otras ciudades españolas en demanda de libertad para su país en una jornada electoral en la que compiten por la presidencia de Venezuela el actual mandatario, Nicolás Maduro, y el líder opositor, Edmundo González Urrutia, favorito en la mayoría de las encuestas.

La concentración de Madrid, convocada por la oposición venezolana, se desarrolló sin incidentes en la emblemática plaza de Colón de Madrid.

En un ambiente festivo, los manifestantes, que portaban banderas, gorras y camisetas con los colores de la bandera venezolana, han lanzado consignas como “Venezuela, libertad”, “nos vemos en casa” o “maldito sea el soldado que apunte su arma contra el pueblo”.

Al acto asistieron, entre otros políticos españoles, Miguel Ángel Tellado, portavoz parlamentario del conservador Partido Popular, quien subrayó que hay una “marea humana de venezolanos que quieren cambio”.

Cerca de 25,000 venezolanos estaban registrados para votar hoy en distintos colegios electorales en varias ciudades españolas, en una jornada que transcurrió con total normalidad, según explicó a EFE Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y portavoz de la oposición en el España.

De las más de 400,000 personas nacidas en Venezuela y mayores de edad que residen en España, sólo 24,770 pudieron inscribirse por trabas burocráticas.

Entre ellos el propio Ledezma, que hoy acudió al centro de votación en Madrid para apoyar a sus compatriotas a sabiendas de que no podría votar ya que no logró inscribirse porque no tiene su pasaporte vigente.

Las elecciones de este domingo definirán si Maduro revalida el poder tras 25 años de chavismo o da paso a la oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que encabeza Edmundo González Urrutia, favorito en las encuestas.

Fuente: Agencia EFE