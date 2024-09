El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio, hizo este lunes un llamamiento al “diálogo” y explicó que se exilia a España para “que cambien las cosas”, en una carta dirigida a sus compatriotas tras llegar a Madrid.

El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela manifestó que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España la tomó porque el destino de los venezolanos “no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”.

“Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos”, escribió el político opositor en esta carta publicada en X y fechada en Madrid, asegurando que su decisión de irse al exilio la tomó para “que cambien las cosas” y construir “una etapa nueva para Venezuela”.

En el comunicado difundido a través de su perfil de la red X, González Urrutia expresó que su salida de Venezuela debe tomarse como “un gesto que tiende la mano a todos” y que “como tal sea correspondido”.

“Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, dijo el exdiplomático de 75 años al día siguiente de llegar a España con la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, sentenció González Urrutia.

En su declaración, González Urrutia pide que “solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país”, algo en lo que seguirá “comprometido”.

Ahora mismo, dijo, la libertad de los presos políticos es su “gran prioridad” y una “exigencia irrenunciable”.

El antichavista llegó a Madrid este domingo, tras pedir asilo al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Nicolás Maduro, un resultado validado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En su comunicado, González Urrutia agradece “profundamente” al Gobierno de España haberle acogida y darle protección, así como a la embajada de Países Bajos en Venezuela, donde estuvo refugiado durante varias semanas.

Horas antes de esta carta, su equipo de prensa difundió un mensaje de voz en el que prometía seguir con “la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela”.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó este lunes, en la radio Onda Cero, que González Urrutia iba a solicitar asilo y “que se le va a conceder, por supuesto”.

“Está mejor en España que indefinidamente en la residencia del embajador, en un régimen casi de semiclandestinidad, o no hablemos ya en una cárcel”, añadió Albares, defendiendo la decisión del antiguo diplomático de partir al exilio.

Fuentes próximas al político venezolano habían explicado que no hablará a los medios hasta ser recibido por Pedro Sánchez y Albares, actualmente de viaje oficial a China, algo que podría ocurrir el jueves.

“Preservar su libertad y su vida”

Albares insistió en que la acogida del político venezolano no cambia la posición de Madrid. “No vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro”, afirmó.

Sin embargo, la oposición conservadora española reprocha que el Ejecutivo no reconozca tampoco la victoria de González Urrutia, e impulsó la convocatoria de un pleno del Congreso de los Diputados el martes para votar este reconocimiento.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la salida del país de González Urrutia, en la clandestinidad desde hace un mes al igual que ella, fue necesaria para “preservar su libertad y su vida” en medio de “una brutal ola de represión”.

Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, estimó en la red X que el candidato de la oposición exiliado “sigue siendo la mejor esperanza para la democracia” en Venezuela.

“El gobierno colombiano lamenta la salida de Venezuela de Edmundo González. Destaca el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político”, sostuvo por su parte el Ejecutivo del izquierdista Gustavo Petro.

La salida de González Urrutia es el último episodio de la crisis desatada por las presidenciales en las que Maduro fue reelegido para un tercer mandato de seis años entre denuncias de fraude.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

Un horizonte lúgubre

González Urrutia, que estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio, pasó un tiempo en la embajada de Países Bajos en Caracas antes de trasladarse a la española el 5 de septiembre.

El candidato opositor reivindica ser el vencedor de los comicios que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), dieron por reelecto a Maduro.

La autoridad electoral no ha mostrado hasta la fecha el escrutinio detallado mesa por mesa como exige la ley, al argumentar un jaqueo a sus sistemas.

El horizonte legal de González se había oscurecido en los últimos días. La justicia venezolana, acusada de servir al chavismo, investiga al candidato por la difusión de copias de las actas electorales en una página web que le atribuyen el triunfo en los comicios.

Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el 2 de septiembre su arresto, investigado por delitos que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje” tras no haberse presentado a tres citaciones.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que la partida de González Urrutia representa el final de “una comedia”.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han rechazado el desenlace de los comicios y han pedido una verificación de los votos.

La proclamación de Maduro, con el 52% de los votos, desencadenó protestas en todo el país que registran 27 muertos, 192 heridos y 2.400 detenidos.

Con información de AFP y EFE

