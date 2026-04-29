El rascacielos Burj Khalifa, en el centro, durante el día en que los sistemas de defensa repelieron misiles y drones iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.
El rascacielos Burj Khalifa, en el centro, durante el día en que los sistemas de defensa repelieron misiles y drones iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.
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Agencia Bloomberg
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La sorpresiva decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP tomó desprevenidos a sus socios de seis décadas. Ahora, el cartel tendrá que luchar por mantenerse relevante en un mercado petrolero global que cambia rápidamente.

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