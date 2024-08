Esta semana, en la que continuarán publicando sus resultados grandes bancos y empresas latinoamericanas como BTG Pactual, Nubank o JBS, se conocerá el dato de inflación de julio en Estados Unidos y Argentina.

Estas son las claves económicas que marcarán la semana en América:

Lunes 12

El fabricante brasileño de cosméticos Natura y la cárnica JBS presentan sus balances financieros correspondientes al segundo trimestre de 2024.

Martes 13

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publica el “Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024: trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo”, donde hace un balance de las economías de la región en los últimos meses y actualiza sus estimaciones de crecimiento para 2024 y 2025.

El banco digital Nubank, con casi 100 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, presenta sus cuentas del primer semestre fiscal.

El Gobierno divulga el crecimiento del sector servicios de Brasil en junio.

Miércoles 14

La Oficina de Estadísticas Laborales publica los datos de inflación de Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica este miércoles el índice de precios al consumidor correspondientes a julio de 2024, después de que en junio se registrase una inflación interanual del 271.5%.

Destacadas personalidades de la política y la economía argentinas participan en la vigésima primera edición del Council of the Americas Buenos Aires, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En Brasil, BTG Pactual, el mayor banco de inversiones de Latinoamérica, y la aerolínea GOL, una de las mayores del país, presentan sus cuentas de resultados del segundo trimestre del año.

Además, el Gobierno divulga el crecimiento de las ventas comerciales de Brasil en junio.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga la producción industrial de Colombia en junio.

Jueves 15

La Reserva Federal publica los datos de la producción industrial estadounidense.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del producto interno bruto (PIB) de Colombia en el segundo trimestre.

Viernes 16

El Banco Central brasileño divulga el crecimiento en junio de la actividad económica de Brasil (IBC-Br), el índice que utiliza para anticipar la tendencia del PIB.