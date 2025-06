Colombia fue aceptada como miembro del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, un acercamiento a las economías emergentes en medio de tensiones con Estados Unidos, informó este jueves la administración del presidente Gustavo Petro, quien había solicitado en mayo el ingreso a la banca de este bloque encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

“Celebro la noticia que trasciende lo financiero y amplía nuestro horizonte. Colombia se une oficialmente al banco de los BRICS liderado por Dilma Rousseff, después de la solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro en Shanghái”, manifestó la canciller colombiana, Laura Sarabia, en su cuenta de X.

Por el momento, el país sudamericano solo contempla el ingreso a la banca y no al bloque de los BRICS debido a su posición de neutralidad sobre la guerra en Ucrania.

Al unirse a la banca, Colombia tiene acceso a recursos y préstamos para proyectos nacionales sin ser socio ni tener voto en las cumbres del bloque económico.

Petro considera que su país debe abrirse al mundo y restar la dependencia de Estados Unidos, su principal socio, ante la guerra comercial impulsada por Donald Trump.

El mandatario colombiano choca con su homólogo estadounidense por sus políticas arancelarias y de deportación de migrantes.

Petro viajó a Pekín en mayo y firmó el ingreso de Colombia a las Nuevas Rutas de la Seda, el megapoyecto chino para ampliar su influencia en el mundo.

Al hacer la solicitud de ingreso, el gobierno colombiano aseguró que estaba dispuesto a adquirir US$ 512.5 millones en acciones del banco de los BRICS.

La organización multilateral que agrupa a algunas de las economías emergentes más potentes del mundo se ha consolidado como contrapeso del grupo G7, con gran parte de la riqueza mundial, en los últimos años.

Solicitud, adhesión y financiación

Por su parte, la Presidencia colombiana indicó: “Esta adhesión abre nuevas oportunidades de financiación para proyectos estratégicos y es un paso clave para diversificar alianzas y fortalecer la economía del país”.

Petro hizo la solicitud de ingreso al banco de los BRICS durante una reunión que tuvo con Rousseff en Shanghái, el pasado 16 de mayo, durante una visita a China en la cual participó también en una reunión ministerial del país asiático con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro tempore tiene Colombia.

En esa ocasión, Petro entregó a Rousseff una carta del ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, en la que el país expresó su interés de hacer parte del NDB como miembro prestatario.

En la carta, el ministro aseguró que Colombia está dispuesta a “suscribir 5,125 acciones del capital autorizado del Nuevo Banco de Desarrollo, de las cuales 4,100 corresponden a acciones exigibles (como garantía) y 1,025 corresponden a acciones pagadas (en efectivo)”.

“Esto equivale a un capital suscrito (monto total comprometido a aportar) de US$ 512.5 millones, que incluye un capital exigible de US$ 410 millones y un capital pagado de US$ 102.5 millones”, agregó el ministro en la misiva, citada por la Presidencia colombiana.

El bloque de los BRICS fue formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y el año pasado ingresaron como miembros plenos Egipto, Indonesia, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Arabia Saudí.

Con información de AFP y EFE