El presidente Gustavo Petro anunció este domingo un aumento en el precio de la gasolina en Colombia, ante el abultado déficit por el subsidio a ese combustible.

“Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional (...) se produce al no subir el precio de la gasolina”, justificó el mandatario en un tuit.

Los colombianos pagan una de las gasolinas más baratas de América gracias a un fondo de estabilización de los precios de los combustibles, que cubre la diferencia entre los precios del petróleo en el mercado internacional y el valor interno fijado por el gobierno.

Sin ese subsidio, los precios de la gasolina rondarían los US$ 4 por galón, en lugar de los US$ 2,5 que pagan actualmente.

Durante la pasada administración de Iván Duque se redujo la tarifa al público a causa de la pandemia, pero a un alto costo para las arcas del Estado.

“A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado. No tocaremos los derivados” del diésel, señaló Petro.

Sin embargo, no adelantó de cuánto será el incremento por galón ni cuándo comenzará a regir.

Según el gobierno, el déficit por cuenta del subsidio a la gasolina es de 40 billones de pesos al año, unos US$ 10,000 millones que aproximadamente equivalen al 3% del PIB.

“La mitad del déficit del presupuesto nacional se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina. Es la hora de un debate nacional al respecto ¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?”, escribió Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia.

Ante el inminente ajuste del precio de la gasolina, el gobierno podría enfrentar las primeras protestas en un contexto de elevada inflación (10.8% en el último año).

El valor del combustible incide directamente en el precio de los alimentos, ya que casi toda la carga se transporta por carretera.

En países como Chile (US$ 5,4), Perú (US$ 6,3) y Estados Unidos (US$ 4,8) el combustible es mucho más caro, según el ministerio colombiano de Hacienda.