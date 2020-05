Los 15 británicos más ricos -entre los que figuran el empresario de productos químicos Jim Ratcliffe y el joyero Laurence Graff- han perdido en total US$ 16,000 millones de su patrimonio neto en lo que va de 2020.

Ratcliffe, la persona más rica del Reino Unido, ha sufrido el mayor golpe y su fortuna se ha contraído en un 24% a US$ 16,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. El magnate de las aspiradoras James Dyson ha perdido alrededor de US$ 2,400 millones, y la fortuna de Richard Branson, de Virgin Group, ha menguado en US$ 1,100 millones ante las dificultades para apuntalar un imperio de viajes y ocio azotado por la pandemia.

El grupo, del que 14 son hombres, aún controlan una riqueza total de US$ 103,000 millones. La única mujer del grupo, la emprendedora del sector de apuestas deportivas Denise Coates, está teniendo un mejor año: con una fortuna de US$ 6,500 millones es ahora la quinta persona más rica del país, frente al puesto número 12 a finales de año pasado.

Se espera que las medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia aumenten el déficit presupuestario del Reino Unido a alrededor de 300,000 millones de libras (US$ 365,600 millones), frente a un pronóstico de 55,000 millones de libras en el presupuesto de marzo. El ministro de Economía, Rishi Sunak, podría estar considerando aumentos de impuestos, mientras que otros piden gravámenes a la riqueza de las personas después de que haya pasado la crisis.

Aun así, algunas de las fortunas más ricas del Reino Unido podrían quedar exentas. Ratcliffe, quien creó el gigante de productos químicos Ineos se trasladó a Mónaco recientemente, según se ha informado. Branson vive en una isla privada en el Caribe.