Sin embargo, Lula decidió que no le importaba y pidió a sus colaboradores que incluyeran una serie de medidas de reducción de impuestos para los pobres en el paquete presentado a finales de la semana pasada, con lo que se atenuaría el ahorro tan necesario que generaría el plan. Los mercados, como se había anunciado, se desplomaron de inmediato, borrando un 2.4% de una bolsa que ya llevaba meses cayendo y enviando la moneda a un mínimo histórico frente al dólar.

Casi dos años después de su regreso al poder, Lula se encuentra repentinamente en un momento crítico. A sus 79 años, ya no es, como revelaron los acontecimientos de la semana pasada, el operador político pragmático que era hace dos décadas, dispuesto a hacer sacrificios cruciales para mantener a los inversionistas de su lado. La cuestión es si ahora es tan dogmático que seguirá resistiéndose a las peticiones de sus asesores de un paquete de recorte del déficit lo suficientemente agresivo como para estabilizar los mercados y, a su vez, toda la economía brasileña.

LEA TAMBIÉN: Lo que hay que saber sobre la relación entre Brasil y China

La caída del real de la semana pasada ya ha llevado a los operadores a predecir que el banco central de Brasil tendrá que subir la tasa de interés de referencia hasta el 15% —en un momento en que muchos otros países están reduciendo los costos de endeudamiento— para mantener la inflación bajo control.

“El gobierno no está dispuesto a afrontar el costo político necesario para mejorar las perspectivas de las cuentas públicas”, afirmó Milena Landgraf , socia de Jubarte Capital en São Paulo. “Ha perdido la oportunidad de cambiar las expectativas”.

El plan prevé recortar unos 70,000 millones de reales (US$ 11,600 millones) hasta 2026 limitando las alzas del salario mínimo, los ingresos de los empleados públicos mejor pagados y los bonos salariales a los trabajadores con rentas más bajas. Establece una edad mínima para la jubilación militar y prohíbe tanto la creación como la ampliación de recortes fiscales cuando haya déficit presupuestario primario, lo que excluye el pago de intereses.

LEA TAMBIÉN: Caos en Río muestra un mundo desbocado antes de regreso de Trump

Asesor de marketing

Cuando llegó el momento de dar a conocer los recortes de gastos, Lula estaba tan preocupado por cómo serían percibidos que exigió formas de suavizar el impacto entre el electorado, según personas con conocimiento del asunto.

La presidencia llegó incluso a pedir al asesor de marketing de la campaña de Lula que hiciera recomendaciones sobre el discurso nacional que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad —considerado como el posible sucesor del presidente— haría sobre el paquete, dijeron dos de las personas, que pidieron el anonimato porque la información no es pública.

La solución fue eximir del pago del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios mensuales de hasta 5,000 reales. Para ayudar a compensar las pérdidas de ingresos por ese cambio, el gobierno cobrará gravámenes más altos sobre los ingresos superiores a 50,000 reales.

La medida de Lula fue una derrota para su equipo económico y dejó a sus miembros con la esperanza de que el optimismo de los inversionistas mejore para cuando el Congreso vote las medidas.

La deuda pública de Brasil supera los 7 billones de reales | Los niveles de deuda están apenas por debajo de un máximo histórico

“Hubo una frustración generalizada, no solo porque el paquete no cumplió las expectativas, sino también porque vino con una medida compleja que tiene el potencial de empeorar los resultados fiscales a corto plazo”, dijo Tiago Sbardelotto , economista de XP Inc.

En menos de 24 horas, muchos de los funcionarios más influyentes de Brasil ya estaban pasando a modo de control de daños.

La Cámara Baja del Congreso se compromete a mantener las reglas fiscales de Brasil, escribió el presidente Arthur Lira el viernes por la mañana en X. Casi al mismo tiempo, la oficina de prensa del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, emitió un comunicado diciendo que los cambios en las normas del impuesto sobre la renta no se aplicarán de inmediato, y solo ocurrirán si las condiciones presupuestarias lo permiten.

Luego, hablando en un evento organizado por la principal asociación bancaria de Brasil, Haddad dijo que el paquete fiscal de ninguna manera representaba un “gran final”. Dijo que el gobierno podría volver a revisar en el futuro los gastos en áreas cruciales como las prestaciones por invalidez y la seguridad social. Más tarde, reconoció en una entrevista con los medios locales que el anuncio de exenciones fiscales junto a los recortes era malo.

Los comentarios ayudaron a impulsar un cierto repunte de los activos, pero el daño ya estaba hecho. El real cerró la semana con un descenso del 2.8%, mientras que las acciones cayeron un 2.7%, alcanzando su nivel más bajo desde junio. Las tasas swap prevén alzas de tasas de interés de casi un punto porcentual en cada una de las dos próximas reuniones del banco central.

Para Guido Chamorro, gestor de carteras de Pictet Asset Management, aunque los activos locales siguen siendo atractivos por sus elevados rendimientos, las medidas han sido decepcionantes.

“Para los inversionistas, la cuestión fiscal es la nube en el horizonte que no desaparece”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte supera a Maduro como el presidente sudamericano peor valorado