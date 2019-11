Es un buen momento para ser un banquero al servicio de los brasileños ricos.

Tanto UBS Group AG como Credit Suisse Group AG aumentaron su personal de gestión patrimonial en Brasil en más de 10% durante el año pasado y buscan contratar más, mientras que Julius Baer Group Ltd. y Pictet Group, el administrador de dinero suizo que existe desde hace dos siglos, también fortalecieron su posición en Brasil.

“Es un verdadero tsunami”, dijo en una entrevista Sylvia Coutinho, directora de banca privada de América Latina para UBS con sede en Zúrich. “Se ve que muchos inversionistas abandonan la zona de confort de renta fija a corto plazo y entran en renta variable, fondos de cobertura, en Brasil y en todo el mundo”.

El interés por asesorar a brasileños adinerados ya estaba aumentando antes de la aprobación de la semana pasada de la reforma pensional que, según los defensores, ayudará a equilibrar el presupuesto. Las tasas de interés históricamente bajas estimulan a muchos inversionistas a abandonar los bonos del Tesoro tradicionales y las cuentas de ahorro en favor de ofertas más exóticas.

La industria de fondos de Brasil obtuvo ingresos netos de 205,700 millones de reales (US$ 52,000 millones) este año hasta septiembre, casi tres veces el monto correspondiente al mismo periodo en 2018, según la Asociación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales (Anbima).

Para satisfacer la creciente demanda, los bancos suizos se están atacando mutuamente. Entre los nuevos empleados de Pictet en Zúrich figuraba Marc Braendlin, exdirector de Julius Baer en Brasil. Jorge Torea, quien estaba a cargo de los clientes internacionales de Brasil en la división de gestión patrimonial internacional de Credit Suisse, asumirá el antiguo cargo de Braendlin en Julius Baer a partir del 1 de noviembre y traerá a su equipo. Alexandre Sampedro, quien trabajó estrechamente con Torea en Credit Suisse, tomó su antiguo cargo el 1 de octubre.

UBS y Credit Suisse dijeron que buscan más adiciones a medida que aumenta la demanda de asesoramiento financiero y nuevos tipos de inversiones en la nación suramericana. Pictet contrató a 10 personas para cubrir América Latina desde Zúrich, incluidos ejecutivos de Julius Baer, que a su vez cazaron furtivamente a cinco banqueros de Credit Suisse.

"Para agregar crecimiento, vaya a Brasil", dijo Cynthia Tobiano, subdirectora ejecutiva de Edmond de Rothschild SA. "Tiene sentido dado el tamaño del país, el contexto político y macro, la profundidad del mercado y la riqueza", dijo, y agregó que es lógico que las empresas primero recluten banqueros en Suiza y luego establezcan una oficina en Brasil.

"Los clientes de hoy quieren proximidad, por lo que tener una presencia local es muy importante", dijo Coutinho de UBS, quien también es directora ejecutiva de la empresa para Brasil.

Adquisiciones Latam

En 2017, UBS adquirió la oficina multifamiliar independiente más grande de Brasil, Consenso Investimentos Ltda., que tiene 60 empleados. En ese momento, la operación combinada tenía aproximadamente 30,000 millones de reales en riqueza bajo gestión local. El banco declinó dar una cifra actual.

El año pasado, UBS combinó sus dos negocios de gestión patrimonial en América Latina en una sola unidad bajo Coutinho, con empleados en ubicaciones que incluyen Suiza, Uruguay, México, Chile, Colombia, Panamá y las ciudades estadounidenses de Houston, San Diego, Nueva York y Miami.

Credit Suisse renovó su división de gestión de patrimonio internacional en agosto de 2018, creando siete divisiones, incluida una para América Latina y otra centrada exclusivamente en Brasil. El banco espera que el número de millonarios en Brasil aumente 23% para 2024, a 319,000.

Coutinho atribuyó parte de la creciente demanda a los programas de amnistía fiscal en América Latina.

Aproximadamente US$ 200,000 millones de riqueza entraron al juego en la última década después de que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Chile permitieron a los ciudadanos informar sobre activos no declarados que se encuentran fuera de sus países de origen, imponiendo multas mínimas y agregando nuevos incentivos fiscales. La mayor parte de la riqueza declarada, alrededor de US$ 120,000 millones, era de argentinos, seguidos de brasileños, con aproximadamente US$ 50,000 millones.

A diferencia de los argentinos, los brasileños ricos tienden a invertir la mayoría de sus activos líquidos localmente. El negocio de banca privada en Brasil representa alrededor de 1.2 billones de reales en activos, un aumento de 11% desde finales de 2018, según Anbima.

Credit Suisse dice que es el mayor prestamista extranjero que presta servicios a clientes de la banca privada brasileña, incluidos los activos locales e internacionales, después de adquirir el administrador de patrimonio y activos Hedging-Griffo en 2006. Ahora tiene aproximadamente 180,000 millones de reales en riqueza bajo gestión, según el banco. Credit Suisse también está considerando regresar a la gestión de riqueza en Estados Unidos después de una ausencia de cuatro años. Las conversaciones se enfocan en agregar US$ 15,000 millones en activos en una nueva base en Miami que atendería principalmente a latinoamericanos ricos, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Julius Baer

Julius Baer, el tercer administrador de riqueza más grande de Suiza, también se ha expandido en Brasil a través de adquisiciones. Después de tomar el control de GPS Investimentos Financeiros & Participacoes SA en marzo de 2014, compró a Reliance Group, con sede en Sao Paulo, en enero de 2018. Ahora el banco tiene 200 empleados en Brasil y alrededor de 50,000 millones de reales en activos bajo administración local.

En mayo, Julius Baer compró una participación minoritaria en el administrador de activos digitales Magnetis Gestora de Recursos Ltda., con sede en Sao Paulo. Beatriz Sánchez, directora de América Latina y miembro de la junta ejecutiva de Julius Baer, dijo que la adquisición era parte de una estrategia "para conectarse con el creciente mercado de los próximos inversionistas más jóvenes y conscientes de la tecnología en Brasil".

Sánchez dijo que la firma quiere ser "un jugador líder a nivel nacional e internacional" en Brasil.

Otros bancos suizos también se están involucrando en la acción. En enero, Mirabaud Asset Management, una unidad del Grupo Mirabaud con sede en Ginebra, adquirió Galloway Gestora De Recursos Ltda, una firma con sede en Sao Paulo especializada en deuda de mercados emergentes. Banque Lombard Odier & Cie SA, también con sede en Ginebra, está considerando abrir una oficina de gestión de patrimonio en Brasil, según personas familiarizadas con el asunto. Las discusiones están en una etapa temprana y no se ha tomado una decisión, dijeron las personas. Un portavoz declinó hacer comentarios.

La demanda de servicios de gestión de patrimonio está aumentando a pesar de que la economía de Brasil continúa creciendo a un ritmo lento. Se espera que el producto interno bruto se expanda solo 0.9% este año, según estimaciones compiladas por Bloomberg, menos que la tasa de 1.1% en 2018.

“Hay muchos factores positivos, como la aprobación de la reforma de seguridad social y crecimiento económico, con menos interferencia del estado y mayor iniciativa del sector privado”, dijo Coutinho.