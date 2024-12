Es un experimento social ambicioso de nuestro momento histórico, uno que según los expertos podría lograr algo que los padres, las escuelas y otros gobiernos han intentado con diversos grados de éxito: mantener a los niños alejados de las redes sociales hasta que cumplan 16 años.

Una nueva ley en Australia, aprobada por el Parlamento la semana pasada, es un intento de nadar contra muchas corrientes de la vida moderna — fuerzas formidables como la tecnología, el marketing, la globalización y, por supuesto, la voluntad férrea de un adolescente. Y como los esfuerzos del pasado para proteger a los niños de cosas que los padres creen que no están listos, la medida del país es ambiciosa y no exactamente simple, especialmente en un mundo donde los jóvenes a menudo son moldeados, definidos y juzgados por la compañía online que mantienen.

La prohibición entrará en vigor hasta dentro de un año. Pero, ¿cómo podrá Australia hacerla cumplir? Eso no está claro, ni será fácil. TikTok, Snapchat e Instagram se han integrado tanto en la vida de los jóvenes que dejarlos de golpe será difícil.

Otras preguntas surgen. ¿La prohibición limita la libre expresión de los niños y —especialmente para aquellos en grupos vulnerables— los aísla y limita su oportunidad de conectar con miembros de su comunidad? Y, ¿cómo verificarán las edades de las personas los sitios sociales? ¿No pueden los niños simplemente sortear tales tecnicismos, como tan a menudo lo hacen?

Después de todo, este es el siglo XXI —una era en la que las redes sociales son la herramienta principal de comunicación para la mayoría de los nacidos en los últimos 25 años que, en un mundo fragmentado, buscan las culturas comunes de tendencias, música y memes. ¿Qué sucede cuando grandes partes de eso desaparecen?

¿Es la iniciativa de Australia un buen desarrollo que ha tardado en llegar y que protegerá a los vulnerables, o podría convertirse en un experimento bien intencionado con consecuencias no deseadas?Las plataformas serán responsables

La ley hará que plataformas incluyendo TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram sean responsables de multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por fallas sistemáticas para evitar que los menores de 16 años tengan cuentas. “Está claro que las compañías de redes sociales tienen que ser responsables, que es lo que Australia está intentando hacer”, dijo Jim Steyer, presidente y CEO de la organización sin fines de lucro Common Sense Media.

Líderes y padres en países de todo el mundo están observando de cerca la política de Australia ya que muchos buscan proteger a los niños pequeños de los rincones peligrosos de internet —y, no incidentalmente, entre ellos mismos. La mayoría de las naciones han tomado rutas diferentes, desde requisitos de consentimiento parental hasta límites mínimos de edad.

Muchos expertos en seguridad infantil, padres e incluso adolescentes que han esperado para usar redes sociales consideran que la medida de Australia es un paso positivo. Dicen que hay razones suficientes para asegurar que los niños esperen.

“Lo más importante para los niños, al igual que para los adultos, es la conexión humana real. Menos tiempo solo frente a la pantalla significa más tiempo para conectar, no menos”, dijo Julie Scelfo, fundadora de Mothers Against Media Addiction, o MAMA, las siglas en inglés de madres contra la adicción de los menores a las redes sociales, un grupo de ayuda. “Estoy segura de que podemos apoyar a nuestros hijos para que interactúen de muchas otras maneras además de compartir el último meme”.

Los daños a los niños por las redes sociales han sido bien documentados en las dos décadas desde que el lanzamiento de Facebook inauguró una nueva era en cómo el mundo se comunica. Los niños que pasan más tiempo en redes sociales, especialmente cuando son preadolescentes o adolescentes jóvenes, tienen más probabilidades de experimentar depresión y ansiedad, según múltiples estudios, aunque aún no está claro si hay una relación causal.

Además, muchos están expuestos a contenido que no es apropiado para su edad, incluyendo pornografía y violencia, así como presiones sociales sobre la imagen corporal y el maquillaje. También enfrentan acoso escolar, acoso sexual y avances no deseados tanto de sus compañeros como de adultos que no conocen.

Debido a que sus cerebros no están completamente desarrollados, los adolescentes, especialmente los más jóvenes en quienes se centra la ley, también se ven más afectados por las comparaciones sociales que los adultos, por lo que incluso las publicaciones felices de amigos pueden enviarlos a una espiral negativa.¿Qué daños no intencionados podrían causarse?

Muchas iniciativas importantes, especialmente aquellas dirigidas a la ingeniería social, pueden producir efectos secundarios, a menudo no intencionados. ¿Podría eso suceder aquí? ¿Qué podrían perder los niños al separarlos de las redes en las que participan?

Paul Taske, director asociado de litigios en el grupo de cabildeo tecnológico NetChoice, considera la prohibición “una de las violaciones más extremas de la libertad de expresión en el escenario mundial hoy en día” y expresó alivio de que la Primera Enmienda constitucional prevenga tal ley en Estados Unidos.

“Estas restricciones crearían un cambio cultural masivo”, dijo Taske.

“No solo está el gobierno australiano impidiendo que los jóvenes se involucren en temas que les apasionan, sino que también lo están haciendo incluso si sus padres están de acuerdo con que usen servicios digitales”, dijo. “Los padres conocen a sus hijos y sus necesidades mejor, y deberían estar tomando estas decisiones para sus familias, no el gran gobierno. Ese tipo de control forzoso sobre las familias inevitablemente tendrá impactos culturales aguas abajo”.

David Inserra, compañero de Expresión Libre y Tecnología del Instituto Cato, dijo en un blog que el proyecto de ley es “tan útil como un cenicero en una motocicleta”. Mientras que la ley de Australia no requiere una “verificación dura” como subir una copia de la identificación, dijo, pide una “garantía de edad” efectiva que incluye varias formas en que las empresas pueden estimar la edad de alguien. Dijo que ningún sistema de verificación puede garantizar la precisión mientras también protege la privacidad y no afecta a los adultos en el proceso.

Los defensores de la privacidad también han expresado preocupaciones sobre el efecto de la ley en el anonimato en línea, un pilar de las comunicaciones en la red, y algo que puede proteger a los adolescentes en plataformas sociales.

“Ya sea que se trate de minorías religiosas y disidentes, jóvenes LGBTQ, aquellos en situaciones abusivas, denunciantes o innumerables otros oradores en situaciones complicadas, el discurso anónimo es una herramienta crítica para desafiar sin riesgos a la autoridad y expresar opiniones controvertidas”, dijo Inserra. “Pero si cada usuario de plataformas en línea debe primero identificarse, entonces su anonimato está en riesgo”.Otros países también buscan resolverlo

Padres en Gran Bretaña y en toda Europa se organizaron a principios de este año en plataformas como WhatsApp y Telegram para prometer no comprar teléfonos para niños de 12 o 13 años. Este enfoque casi no cuesta dinero y no requiere aplicación gubernamental. En Estados Unidos, algunos padres están manteniendo a los niños fuera de las redes sociales de manera informal o como parte de una campaña organizada como Wait Until 8th, un grupo que ayuda a los padres a retrasar el acceso de los niños a las redes sociales y los teléfonos.

Este otoño, Noruega anunció planes para prohibir a los niños menores de 15 años usar redes sociales, mientras que Francia está ensayando prohibir los celulares para los menores de 15 años en algunas escuelas, una política que podría implementarse a nivel nacional si tiene éxito.

En Estados Unidos, los legisladores han realizado múltiples audiencias —la más reciente en enero— sobre seguridad infantil en internet. Sin embargo, la última ley federal estadounidense destinada a proteger a los niños en la red se promulgó en 1998, seis años antes de la fundación de Facebook. En julio, el Senado estadounidense aprobó abrumadoramente una legislación diseñada para proteger a los niños del contenido en línea peligroso, avanzando con lo que sería el primer esfuerzo importante del Congreso en décadas para hacer que las empresas tecnológicas sean más responsables. Pero la Ley de Seguridad Infantil en Línea sigue en la Cámara de Representantes.

Si bien varios estados han aprobado leyes que requieren verificación de edad, esas están atascadas en los tribunales. Utah se convirtió en el primer estado en aprobar leyes que regulan el uso de redes sociales para niños en 2023. En septiembre, un juez emitió una orden judicial preliminar contra la ley, que habría requerido que las empresas de redes sociales verificaran las edades de los usuarios, aplicaran configuraciones de privacidad y limitaran algunas funciones. NetChoice también ha obtenido órdenes judiciales que detienen temporalmente leyes similares en varios otros estados.

Y en mayo, el director de salud pública de Estados Unidos, Vivek Murthy, dijo que hay pruebas insuficientes para mostrar que las redes sociales son seguras para los niños. Instó a los legisladores a abordar los daños de las redes sociales de la misma manera que regulan cosas como los asientos de seguridad para niños, la fórmula para bebés, los medicamentos y otros productos infantiles.

“¿Por qué deberían ser diferentes los productos de redes sociales?”, dice Scelfo, la fundadora de la organización MAMA. “Los niños pueden tratar de sortear las restricciones, al igual que lo hacen con el alcohol, el tabaco o las drogas, pero nadie está diciendo que porque lo intenten, deberíamos darles acceso ilimitado a ellos. Los padres no pueden posiblemente asumir toda la responsabilidad de mantener a salvo a los niños en internet, porque los problemas están integrados en el diseño de los productos. Y por eso necesitamos políticas que hagan que las grandes tecnológicas aseguren que sus productos sean seguros”.

