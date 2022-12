El Gobierno de Argentina expuso un plan con el fin de promover exportaciones para concretar envíos que superen los US$ 105,000 millones.

Santiago Cafiero, canciller argentino y encargado de presentar el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2023, sostuvo que en este año Argentina podría cerrar con exportaciones que bordeen los US$ 100,000 millones.

El plan también incluye el desarrollo de 305 acciones de promoción comercial externa (130 ferias internacionales, 80 misiones comerciales y 60 acciones de posicionamiento sectorial).

“El 2021 fue de recuperación, este año de récord, el que viene debe ser el año que consolide el programa de exportación y detrás de eso está el crecimiento sostenido de la economía”, indicó Cafiero.

Argentina generó -en los primeros once meses del presente año- exportaciones valorizadas en US$ 82,293 millones, cuya taza interanual es de 15.3%. Respecto a las importaciones, el país sudamericano generó US$ 76,493 millones, 34.3% más en relación al mismo periodo del 2021.

Ante la escasez de reservas monetarias, Argentina restringió a fines de junio de este año el acceso a dólares para el pago de importaciones.

En base al Presupuesto 2023, el país podría cerrar este 2022 con exportaciones que superen los US$ 103,523 millones (+18.4% a comparación del 2021) e importaciones por US$ 95,772 millones (+32.4%).

(Con información de EFE)