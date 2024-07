Cuatro nuevos proyectos comenzarán finalmente a producir litio en las próximas semanas y meses, según un cronograma del Gobierno federal aún por publicar y al que tuvo acceso Bloomberg News. Esto casi duplicará la capacidad de producción en Argentina, cuyo potencial de crecimiento ha atraído durante mucho tiempo la atención de los fabricantes de baterías de todo el mundo.

Los proyectos, construidos sobre lagos salados ubicados en las montañas de los Andes en el llamado triángulo del litio de Sudamérica , son una bendición para el nuevo presidente, Javier Milei, que necesita desesperadamente más dólares de exportación para levantar los controles cambiarios que están sofocando la economía argentina propensa a la crisis.

Sin embargo, para los mercados mundiales de litio, la producción adicional llega en un momento en que los compradores ya están bien abastecidos, con inventarios que se acumulan en medio de las sombrías perspectivas para la demanda de vehículos eléctricos. Los precios al contado del carbonato de litio en China han caído a su nivel más bajo desde agosto de 2021.

A pesar de la intensa actividad de prospección y explotación, actualmente solo tres empresas en Argentina exportan litio. Sin embargo, esta cifra es suficiente para ubicar al país como uno de los principales productores, por detrás de Australia, el vecino Chile y China. De las tres, solo una es nueva: Minera Exar, propiedad mayoritaria de Ganfeng Lithium Group Co.

Ahora, Argentina está dando un verdadero salto, con cuatro nuevos proyectos listos para comenzar operaciones a gran escala y aumentar la capacidad anual en un 79% al equivalente de 202,000 toneladas métricas, según un desglose de Bloomberg de los datos gubernamentales no publicados.

El primero de los nuevos proyectos será Centenario Ratones de Eramet SA y Tsingshan Holding Group Co., cuya inauguración está prevista la próxima semana, confirmó un portavoz del Departamento de Minería. Los otros son: Sal de Oro de Posco Holdings Inc.; Tres Quebradas de Zijin Mining Group Co.; y Mariana de Ganfeng.

Si bien la nueva capacidad no se utilizará en su totalidad de inmediato, representa un excedente significativo en un mercado en el que, según estimaciones de Bloomberg Intelligence, la producción mundial ascenderá a 1.4 millones de toneladas este año.

Rio Tinto Group también aspira a tener lista para finales de año una planta inicial de 3,000 toneladas en su proyecto Salar del Rincón, según una presentación realizada por Santiago Cichetti, responsable de asuntos externos de Rio Tinto en Argentina, en una conferencia celebrada en Buenos Aires esta semana.

La conferencia, celebrada los días 26 y 27 de junio, fue un hervidero de asistentes entre los principales productores, prospectores, proveedores de tecnología y provincias que tienen mucho que decir sobre si se descubren recursos naturales en su territorio y cómo.

Hasta ahora, en Argentina, la industria del litio se ha centrado en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero La Rioja, al sur del país, está intentando tentar a los prospectores, según declaró en una entrevista Walter Gómez, presidente de la entidad minera provincial Emse. La Rioja aprobó el año pasado una polémica ley que le permite rescindir las concesiones mineras a los propietarios que considere especuladores sin interés en la exploración.

La conferencia se celebró en el contexto de la tan esperada aprobación federal de las amplias reformas de Milei, que incluyen un programa de beneficios fiscales, monetarios y aduaneros para las inversiones industriales que beneficiará a la industria minera riojana.

