Las acciones de la marca de automóviles más vendida de China se hundieron hasta un 8.3%, mientras que sus competidores Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. y Geely Automobile Holdings Ltd. registraron descensos superiores al 5% ante la preocupación de los inversionistas por la intensificación de la competencia en el sector.

BYD ofreció descuentos en 22 de sus modelos eléctricos e híbridos enchufables que vende en China hasta finales de junio, lo que avivó la guerra de precios en todo el sector. Aunque las ventas de vehículos eléctricos han alcanzado nuevos máximos anuales, el crecimiento se ha desacelerado.

Para reactivar la débil demanda de los consumidores, agravada por la crisis económica generalizada por la que atraviesa China, los fabricantes de automóviles del mayor mercado mundial han rebajado los precios de venta.

A pesar de ello, el mes pasado, los niveles de existencias en los concesionarios alcanzaron los 3.5 millones de vehículos, equivalentes a 57 días de inventario, la cifra más alta desde diciembre de 2023, según datos divulgados la semana pasada por la Asociación China de Vehículos de Pasajeros.

BYD mantiene un sólido inicio hasta 2025 | Las ventas aumentan antes del lanzamiento de nuevos modelos y las actualizaciones tecnológicas.

Las rebajas de BYD incluyen la reducción del precio de su hatchback Seagull a 55,800 yuanes (US$ 7,780), una reducción del 20% para un modelo que ya era el más barato del fabricante y que había atraído la atención mundial por su precio inferior a US$ 10,000. El sedán híbrido de doble motor Seal experimentó la mayor rebaja, con un 34%, o 53,000 yuanes, hasta 102,800 yuanes.

En los últimos meses, BYD ha intentado liquidar el inventario de modelos antiguos, incluidos los que no cuentan con las nuevas funciones de asistencia al conductor, que el fabricante de automóviles anunció en febrero que se incorporarían a sus modelos de forma gratuita.

El giro no ha estado exento de problemas, lo que ha perjudicado aún más a los concesionarios con los que trabaja, que ya atraviesan dificultades.

“Si bien algunos de estos descuentos están vigentes desde abril, el anuncio oficial envía una fuerte señal de lo difícil que es el mercado final”, dijeron en una nota los analistas de Morgan Stanley, entre ellos Tim Hsiao .

Se espera que los últimos recortes de precios de BYD tengan un efecto dominó, ya que los fabricantes de automóviles rivales también reducirán sus precios, afectando aún más unos márgenes ya de por sí reducidos.

La intensa presión sobre los precios está poniendo en aprietos las finanzas de muchas automotrices, lo que está provocando crecientes pérdidas económicas y una consolidación en la industria.