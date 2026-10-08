Amnistía Internacional cuestionó la falta de información del Gobierno peruano sobre los alcances de la adhesión al Escudo de las Américas. Foto: EFE.
Amnistía Internacional cuestionó la falta de información del Gobierno peruano sobre los alcances de la adhesión al Escudo de las Américas. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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Amnistía Internacional (AI) expresó este miércoles su preocupación por la . La organización cuestionó que el Gobierno peruano no haya informado sobre las implicancias de esta decisión.

“Tras la adhesión de Perú al Escudo de las Américas, expresamos nuestra preocupación por la opacidad de este anuncio e instamos al gobierno peruano a informar a la ciudadanía sobre sus alcances e implicancias para la vida de las personas”, señaló AI en un comunicado.

La organización reconoció que . Sin embargo, remarcó que cualquier medida que se implemente debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos.

En ese sentido, AI manifestó su preocupación por una eventual réplica de prácticas desplegadas por el Gobierno de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, “como intervenciones a embarcaciones o ataques aéreos, presuntamente contra carteles de la droga y grupos criminales, que han dejado decenas de personas muertas”.

Asimismo, la organización recordó a las autoridades peruanas que “amplia evidencia demuestra que promover la militarización no garantiza seguridad, y por el contrario, puede vulnerar más derechos humanos”.

Por ello, instó al Gobierno nacional a transparentar los .

Keiko Fujimori anunció el 10 de septiembre la incorporación de Perú al Escudo de las Américas tras reunirse con Marco Rubio. Foto: EFE.
Keiko Fujimori anunció el 10 de septiembre la incorporación de Perú al Escudo de las Américas tras reunirse con Marco Rubio. Foto: EFE.

El anuncio de Fujimori

“Entrar al Escudo de las Américas nos va a permitir muchas cosas, entre ellas, obtener información de manera más rápida (…) Hoy la criminalidad organizada no reconoce fronteras y, por eso, este mecanismo será de gran ayuda”, manifestó Fujimori durante el pronunciamiento conjunto con Rubio.

La jefa de Estado sostuvo que la participación de Perú en esta iniciativa, a la que también están suscritos Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, entre otros países de la región, permitirá al país acceder a información de manera más rápida y actuar con mayor firmeza contra el crimen organizado.

Con información de EFE.

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