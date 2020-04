Los ministros de la alianza OPEP+ negocian un recorte de la producción de petróleo a partir de mayo y hasta al menos finales de julio, pero de momento no hay ningún acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia, según las agencias rusas TASS y RIA Nóvosti.

"Tres meses. Creo que se puede alcanzar un acuerdo a partir de mayo, porque las entregas de abril ya están agendadas", señaló una fuente de alto rango a la agencia oficial TASS.

Otra fuente añadió que no se han fijado aún fechas en las conversaciones de la alianza de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y otros nueve productores de petróleo, pero que en caso de un acuerdo éste se extenderá "definitivamente más allá de junio".

Sin acuerdo aún

Según la agencia oficial RIA Nóvosti por su parte, no hay ningún consenso aún sobre un recorte de la producción entre Moscú y Riad.

"No hay ningún acuerdo entre los principales países del formato OPEP+; estamos hablando de Rusia y Arabia Saudí. Por ahora no hay ninguna reducción en la producción de crudo. Lo más probable es que se decida todo el día de la reunión" ministerial en formato de videoconferencia que se celebrará este jueves, señaló una fuente no identificada a la agencia.

De acuerdo con la información que maneja RIA Nóvosti, un proyecto de acuerdo estaba listo para el pasado lunes, cuando inicialmente se iba a celebrar la videoconferencia, pero, aunque "incluso algunos países estaban de acuerdo, no se logró un consenso por la postura de Arabia Saudí, que no estaba de acuerdo con las cuotas" de reparto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, además de responsabilizar de la actual situación a Riad, ha insistido en que remediar la caída de la demanda y del precio del petróleo -el barril de petróleo Brent para entrega en junio ha abierto este martes en US$ 34.06 - requiere acciones conjuntas, sobre todo también de Estados Unidos.

"Rusia considera necesario sumar esfuerzos. No fuimos nosotros quienes rompimos el acuerdo OPEP+ (en marzo pasado en Viena). Estamos dispuestos a llegar a acuerdos con nuestros socios y a dialogar al respecto con Estados Unidos", dijo el pasado viernes.

El mandatario cree que un eventual acuerdo podría reducir la oferta en cerca de "10 millones de barriles diarios, puede que menos, puede que más".

Una videoconferencia con 36 invitados

La videoconferencia tendrá lugar en principio a las 14.00 GMT, según confirmaron fuentes del Ministerio de Energía de Rusia.

A ella han sido invitados 36 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Noruega, Brasil y el Reino Unido, según una copia de la carta enviada a los ministros por el secretariado de la OPEP a la que ha tenido acceso la agencia TASS.

De acuerdo con esta fuente, hay cuatro grupos de países en la lista de invitados: los miembros de la OPEP, los no OPEP pero que participan en la alianza OPEP+, países observadores y naciones que no han cooperado con la organización antes.

Este último grupo estaría formado por 10 países: Canadá (representado por la provincia de Alberta), Argentina, Brasil, Colombia, Egipto, Indonesia, Noruega, Estados Unidos, el Reino Unido y Trinidad y Tobago.

Solamente Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido no habrían confirmado aún su participación, siempre según TASS.

El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, participará en la reunión telemática, según su departamento.

Una portavoz pidió esperar a la reunión al ser preguntada por las expectativas de cara al jueves. "Todas las partes quieren llegar a un acuerdo", recalcó no obstante.

También Kazajistán confirmó este martes que se conectará a la videoconferencia, y el servicio de prensa del Ministerio de Energía del país centroasiático dijo hoy que espera "un resultado positivo".

Sostuvo que “el desequilibrio observado en el mercado mundial del petróleo sugiere que los esfuerzos de los países de la OPEP+ por sí solos no serán suficientes, de manera que la situación requiere la participación activa de todos los actores”.