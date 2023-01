Póngase en los zapatos de la Fed. Hace menos de dos meses, el presidente, Jerome Powell, expuso su análisis sobre la inflación en un discurso en la Brookings Institution.

Hoy, la mayoría de sus sueños y esperanzas se están haciendo realidad. Las cadenas de suministro se están recuperando y los precios de los bienes básicos se están enfriando.

Quizás lo más importante es que los banqueros centrales han recibido evidencia alentadora con respecto a los servicios básicos que excluyen la vivienda: ese componente importante del IPC basado en los salarios que Powell temía sería el más difícil de domar.

De hecho, después de excluir el alquiler y el alquiler equivalente de los propietarios, los precios de los servicios básicos han aumentado en los últimos tres meses a un ritmo anualizado de solo el 2.6%. Cuando Powell pronunció su discurso en Brookings, la inflación trimestral anualizada en esa categoría era del 7.1%. Ahora, prácticamente ha vuelto a su promedio anterior a la pandemia.

Incluso antes de los datos del jueves, había una creciente evidencia de que las presiones inflacionarias disminuían en los servicios básicos fuera de la vivienda. Un informe del 6 de enero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) mostró que la medida de los precios pagados por los proveedores de servicios disminuyó por segundo mes.

Mientras tanto, los aumentos en las ganancias por hora promedio, que Powell ha señalado como el principal impulsor potencial de los precios del sector de servicios, se han moderado significativamente. Si bien el crecimiento de los salarios está por encima de las normas previas a la pandemia tanto en el sector de bienes como en el de servicios, este último ha experimentado una fuerte caída.

Por supuesto, Powell y sus colegas seguirán argumentando que la inflación sigue siendo “demasiado alta”, pero esto es una especie de truco oratorio. Si los operadores detectan una inflación más baja y el fin de los aumentos de las tasas de interés, los mercados se recuperarán aún más, de modo que los rendimientos de bonos y costos de endeudamiento caerán y, en opinión de la Fed, eso podría revivir la inflación.

En un sentido técnico pero engañoso, es cierto que la Fed aún no alcanza su objetivo de inflación del 2%. Con el último informe, la variación interanual del índice general de precios al consumidor se sitúa en el 6.5%. Eso debería dejar el indicador de inflación preferido por la Fed, el deflactor de gastos de consumo personal, en alrededor del 4.7%, según los cálculos de Bloomberg Economics, muy por encima del objetivo del 2%. Para asegurarse de que hace el trabajo, la Fed probablemente aumentará las tasas de interés en unos 50 puntos básicos adicionales.

Evidentemente, hay algunas imperfecciones en el informe, que el enfriamiento en el IPC refugio aún no se ha materializado realmente a pesar de los indicadores, pero no solo eso, sino que es el tercer informe en tantos meses que respalda esa conclusión, lo que significa que probablemente no sea una casualidad.

Los mercados de bonos han tomado nota, con el rendimiento de la nota del Tesoro a dos años cayendo seis puntos base a 4.16%, lo que lo encamina a su cierre más bajo desde el 5 de octubre. El índice S&P 500 retrocedió ligeramente, lo cual resulta comprensible, porque una inflación más baja no excluye una recesión y la consiguiente caída en las ganancias. Las tasas de interés más altas tardan un tiempo en hacerse sentir y, a menudo, tienen consecuencias duras e imprevistas.

Sin duda, es posible que se produzca otro aumento de precios, como el que ocurrió a fines de la década de 1970 después de que el presidente de la Fed Arthur Burns, pensara que había superado la inflación en 1976.

No podemos descartar la idea de que hay problemas estructurales más importantes en juego que exijan una guerra prolongada contra la inflación. Pero utilizando los propios criterios de Powell, no cabe duda de que esta batalla en particular está a punto de terminar, independientemente de lo que digan el presidente de la Fed y sus colegas en público.

Por Jonathan Levin