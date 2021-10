El sector inmobiliario de China sufrió el primer incumplimiento de un bono en dólares desde que la crisis de Evergrande Group empeoró en las últimas semanas, lo que alimenta la preocupación de los inversionistas por otros prestatarios altamente apalancados y por el contagio global.

Fantasia Holdings Group Co., que desarrolla apartamentos de alta gama y proyectos de renovación urbana, no pagó un bono de US$ 205.7 millones que vencía el lunes. El hecho provocó una serie de rebajas de calificación a última hora del martes a niveles que significan un incumplimiento.

Los acreedores ahora están examinando los calendarios de pago de deudas para tratar de averiguar cuáles pueden ser los próximos puntos críticos en el cada vez más tenso sector inmobiliario.

El hecho aumentó los temores en los volátiles mercados durante una semana de días festivos en China y en medio de la incertidumbre sobre Evergrande, uno de los mayores promotores inmobiliarios del país y el mayor emisor de bonos especulativos de Asia.

El precio promedio de los bonos en dólares chinos de alto rendimiento terminó cayendo 1.3 centavos el martes, el mayor descenso desde julio, según un índice de Bloomberg. Las acciones de los promotores cerraron con pérdidas, con Sunac China Holdings Ltd. y China Aoyuan Group Ltd. que cayeron al menos un 10% el martes.

Las autoridades chinas han mantenido normas estrictas sobre el apalancamiento, mientras que las medidas para enfriar el mercado inmobiliario están frenando las ventas.

En los últimos días ha habido más ejemplos de estrés en otras empresas inmobiliarias, como Sinic Holdings Group Co., que recibió un requerimiento de reembolso de parte de la deuda tras no realizar dos pagos de intereses locales. Las tensiones ya se estaba acumulando hace varios meses. Sunshine 100 China Holdings Ltd. incumplió sus obligaciones en dólar en agosto.

Si bien Fantasia presenta menos riesgos para los mercados en general que Evergrande debido a su menor tamaño —ocupó el puesto 60 en una lista de ventas contratadas en el primer trimestre, frente al tercero de Evergrande—, la saga de la constructora ha señalado varios riesgos que pesan cada vez más en la mente de los inversionistas

Una de las principales preocupaciones es la deuda opaca del sector, lo que ha sido advertido en los últimos días cuando personas con conocimiento dijeron que un bono de dólar ampliamente desconocido con fecha de vencimiento oficial el 3 de octubre emitido por una entidad llamada Jumbo Fortune Enterprises está garantizado por Evergrande.

En el caso de Fantasia, la compañía había dicho solo varias semanas antes de incumplir que su desempeño operativo era bueno, tenía suficiente capital de trabajo y que no tenía problemas de liquidez. La semana pasada, la empresa generó inquietud sobre las obligaciones difíciles de cuantificar cuando desmintió un informe según el cual no se había transferido el dinero de un bono colocado de forma privada.