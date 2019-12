Mundo







Guterres sobre la COP25: “Hemos perdido una batalla, pero no la guerra” En referencia a la COP25 de Madrid Antonio Guterres explicó que “se perdió una oportunidad en Madrid” y que “si fallamos ahora, la historia nos recordará cómo aquellos que no actuaron y tenían las herramientas y nuestros nietos no nos perdonarán”.