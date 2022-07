Las grandes empresas energéticas occidentales reducirán su producción y perderán miles de millones de dólares si Rusia, como se teme, suspende un oleoducto que es casi la única vía de exportación de petróleo desde Kazajistán, país sin salida al mar, afirman fuentes de la empresa, operadores y analistas.

El cierre del oleoducto CPC, que transporta el petróleo desde Kazajistán hasta la terminal de exportación rusa del Mar Negro en el puerto de Novorosíisk, bloquearía más del 1% del suministro mundial de petróleo, agravando lo que ya es la más grave crisis energética desde el embargo petrolero árabe de los años setenta.

El oleoducto, que atraviesa territorio ruso y es propiedad de un consorcio de empresas occidentales, asiáticas, rusas y kazajas, está en el punto de mira desde que el 24 de febrero Rusia invadió Ucrania en lo que Moscú denomina una “operación militar especial”.

El pasado miércoles, un tribunal de Novorosíisk ordenó a CPC que suspenda sus operaciones durante 30 días, alegando su preocupación por la gestión de los vertidos de petróleo. El lunes, un tribunal ruso anuló la sentencia contra CPC y le impuso una multa de 200,000 rublos (US$ 3,300).

Sin embargo, las fuentes dijeron que siguen pensando que es probable que se produzca una interrupción importante. Rusia, copropietaria del oleoducto, ha dicho que todas las interrupciones se deben a problemas técnicos.

Los daños causados por las tormentas en marzo ya interrumpieron el flujo de esta arteria petrolera de 1.3 millones de barriles por día (bpd), operada por el Consorcio del Oleoducto del Caspio.

Grandes compañías petroleras, como Chevron, Exxon Mobil, Shell y la italiana Eni, además de varias empresas rusas y kazajas, tienen participaciones en el CPC. Las empresas occidentales también tienen participaciones en yacimientos petrolíferos kazajos.

El oleoducto CPC es la ruta de casi todas las exportaciones de petróleo kazajo.

Tres fuentes de las compañías petroleras occidentales que operan en Kazajistán, que pidieron no ser nombradas por lo delicado del asunto, dijeron que esperaban una prolongada suspensión del oleoducto CPC.

Uno de los operadores de una de las principales compañías occidentales afirmó que una interrupción de este tipo provocaría un descenso de 50 millones de toneladas de petróleo al año (un millón de bpd), ya que Kazajistán dispone de pocas rutas de exportación alternativas.

Muchas empresas occidentales han abandonado sus operaciones en Rusia, y las grandes petroleras fueron de las primeras en irse en los días posteriores al inicio del conflicto. Las sanciones occidentales han interrumpido las exportaciones rusas y han hecho subir los precios de la energía.

En respuesta, Rusia tomó medidas para confiscar los proyectos de petróleo y gas Sajalín 1 y 2, en los que Shell y Exxon tienen participaciones.

Un ejecutivo occidental familiarizado con las operaciones de CPC dijo que Sajalín era “una señal definitiva de las cosas por venir para CPC”.

Poco después de la invasión rusa a Ucrania, los precios internacionales del petróleo se dispararon hasta alcanzar sus niveles más altos desde los niveles récord del 2008.

Desde entonces, han bajado hasta situarse justo por encima de los US$ 100 el barril, ya que el mercado prevé que la debilidad económica reducirá la demanda, aunque las ventas se han visto limitadas por la preocupación de que la escasez de suministros se vea agravada por un recorte de la producción de CPC.

“Perder un millón de barriles diarios en un entorno ya ajustado puede suponer un problema irresoluble para el mercado del petróleo”, señaló Amrita Sen, de Energy Aspects en Londres.

Los analistas de JP Morgan predijeron la semana pasada que los precios del petróleo podrían alcanzar un máximo histórico de US$ 190 por barril si la producción combinada de 3 millones de barriles diarios de Rusia y Kazajistán se viera afectada por las sanciones y otras cuestiones relacionadas.

Falta de alternativas

Kazajistán produce unos 1.6 millones de bpd de petróleo y exporta alrededor del 80% de ese volumen, sobre todo a través del CPC.

Del resto, el 15% sale del país también a través de Rusia, y alrededor del 5% va a China y a varios destinos por ferrocarril y el Mar Caspio, según datos del Ministerio de Energía kazajo.

La semana pasada, el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, dijo a su gobierno que diversifique las rutas de suministro de petróleo.

Pero eso llevará tiempo, según Camille Chautard, analista de Moody’s ratings.

Las tres fuentes señalaron que las grandes petroleras han estudiado en los últimos meses la viabilidad de rutas alternativas, entre ellas la de China y los envíos transcaspianos a Azerbaiyán y Georgia. Todas estas opciones suponen un reto.

El oleoducto a China puede tomar petróleo del este y el centro de Kazajistán, pero la mayoría de los grandes yacimientos están en el oeste.

En el Mar Caspio, los exportadores se enfrentan a la escasez de buques cisterna y tienen poca capacidad para recibir más petróleo.

“Para ser sincero, no creo que se pueda desviar nada”, dijo un operador occidental familiarizado con las operaciones de CPC.

Chevron es la más expuesta

Chevron estaría especialmente expuesta a cualquier cierre de oleoductos porque tiene la mayor participación occidental en la producción kazaja, con unos 380,000 bpd, o más del 12%, de su producción total.

“Una interrupción prolongada sería muy importante para los volúmenes de producción de Chevron”, manifestó Elena Nadtotchi de Moody’s.

Si las inversiones de Chevron en Kazajistán se vieran perjudicadas o se perdieran, eso podría llevar a una rebaja de la calificación, dijo, aunque Moody’s no está cambiando la calificación por ahora.

Un cierre a largo plazo también amenazaría los futuros planes de crecimiento de Chevron. La empresa estadounidense tenía previsto aumentar la producción en un 40% en el mayor yacimiento de Kazajistán, Tengiz, hasta alcanzar un millón de barriles diarios.

Los analistas de Credit Suisse estiman que Chevron, que controla el 50% de Tengiz, habría visto aumentar el flujo de caja libre hasta entre US$ 3,000 millones a US$ 3,500 millones en el 2024 tras la ampliación y hasta entre US$ 4,000 millones a US$ 4,500 millones en el 2026 sobre la base de precios del petróleo de US$ 60 por barril.

En mayo, Chevron señaló el riesgo de que las sanciones afecten a su producción, pero afirmó que las medidas aún no habían tenido un impacto sustancial.

El consorcio Tengiz, liderado por Chevron, TCO, que también incluye a Exxon, se negó a comentar detalles específicos si el oleoducto CPC se cerraba.

“A medida que los mercados mundiales del petróleo siguen encontrando desafíos derivados de la geopolítica, el enfoque principal de TCO es mantener la seguridad de las operaciones, y estamos explorando posibles opciones de exportación de crudo”, señaló en un comunicado a Reuters.

Exxon es el segundo mayor productor extranjero en Kazajistán, con una producción de 213,000 bpd de petróleo y 234 millones de pies cúbicos de gas. Le siguen Eni, con unos 145,000 barriles de petróleo equivalente al día (bped), Shell, con unos 100,000 bped, y TotalEnergies, con unos 80,000 bped en el 2021.

Shell, Eni y Total declinaron hacer comentarios, al igual que Exxon, diciendo que TCO era la mejor situada para responder.