La compañía Google lanzó Fitbit Ace LTE, un reloj inteligente pensado para niños de entre 7 y 12 años repleto de juegos y algoritmos que promueve el ejercicio físico.

Los diversos juegos -que se actualizan “cada pocos meses”- a los que pueden acceder los niños desde su muñeca son gratuitos, pero para pasar de nivel o personalizarlos los menores tienen que ‘pagar’ haciendo ejercicio.

“A los niños les encanta moverse, saltar, correr y jugar. Y seamos realistas, también les encantan los videojuegos. Fitbit Ace LTE reúne estas dos ideas al ofrecer juegos 3D interactivos y totalmente inmersivos en su muñeca donde cuanto más se mueven, más tiempo de juego desbloquean”, explica Google en un comunicado.

Todo el movimiento y ejercicio que hagan los niños a lo largo del día se reflejan en un circulo en la pantalla de inicio de la esfera del reloj.

LEA TAMBIÉN: Intel revela su nueva generación de chips para centros de datos de IA

“Los padres pueden ver la ubicación de sus hijos en tiempo real, llamar, enviar y recibir mensajes de texto y de voz, agregar (hasta 20) contactos y administrar configuraciones como ‘School Time’ (tiempo en la escuela) para eliminar distracciones durante la clase”, explica la empresa.

De momento los usuarios solo pueden comprar accesorios para los juegos del reloj inteligente pagando con ejercicio, pero Google anunció que “en un par de meses”, el reloj contará ‘Tap to Pay’ o pagar sin contacto para que los niños tengan acceso a su dinero de bolsillo para comprar cosas en el mundo real.

Fitbit Ace LTE tiene un precio en Estados Unidos de US$ 229.95 y requiere el plan de datos Fitbit Ace Pass para habilitar la conectividad LTE integrada para llamadas, mensajes y compartir ubicación, que cuesta US$ 9.99 al mes o US$ 119.99 por una suscripción anual.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.