El gobierno de Argentina inaugura el domingo el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner (GNK), para transportar el fluido desde el yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta (sur) hasta la provincia de Buenos Aires (centro), a través de 573 km.

La apertura se realizará a las 15h00 (18h00 GMT) en una ceremonia en la planta gasífera “Saturno” en la ciudad de Salliqueló, a 520 km al sudoeste de Buenos Aires, con el fin de traer el shale gas desde la localidad de Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (sur).

“Su construcción tuvo un costo de US$ 2,500 millones, sin financiamiento externo. Ahorraremos este año importaciones por US$ 2,000 millones, que llegarán a US$ 4,200 millones en 2024″, señala la secretaria de Energía, Flavia Royón, en la página web del gobierno.

El segundo tramo del GNK, aún no licitado, medirá 467 km, hasta la localidad de San Jerónimo en la provincia de Santa Fe, limítrofe al norte de la provincia de Buenos Aires.

“Cuando esté todo completo vamos a tener autoabastecimiento de gas y estar habilitados para exportar un volumen considerable a Chile, Brasil y Uruguay”, afirma Royon.

Construir el primer tramo de la obra demoró sólo nueve meses, menos de lo previsto, y se tendieron más de 47.700 cañerías.

“Trabajamos en el financiamiento de la segunda etapa del GNK a partir de un crédito preacordado con la empresa Power China”, sostiene Royón.

Salir del rojo comercial

El balance comercial energético del país en 2022 arrojó un saldo negativo de US$ 6,633 millones por importaciones de gasoil y Gas Natural Licado (GNL).

“Nuestra balanza energética va a pasar de ser negativa a estar en equilibrio y luego empezará a ser positiva”, según Royón.

Un tercio del gas se destina al consumo residencial, otro tercio a la industria y el resto a las centrales eléctricas.

La producción de gas no convencional de mayo de 2023 alcanzó los 57,3 miles de millones de metros cúbicos, con alza interanual de 10.7 %, según cifras del gobierno.

La producción de petróleo no convencional registró un crecimiento interanual del 26.2 %.

El shale gas de Vaca Muerta representa el 42 % del total producido en Argentina. El petróleo no convencional alcanza el 46 % de la suma nacional de la actividad.

En el momento de la nacionalización de la petrolera YPF en 2012, las reservas de crudo y gas natural habían caído en 67% el último año de concesión a la española Repsol.

El yacimiento, cuyos recursos fueron confirmados en 2011, posee la segunda mayor reserva de shale gas del mundo y la cuarta de petróleo no convencional, según el gobierno en base a estadísticas de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA, sigla en inglés).

