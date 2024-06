Según información del Fondo Monetario Internacional sobre el crédito total pendiente de los países con el FMI, cinco de los diez países más endeudados se encuentran en África, mientras que tres están en América del Sur.

Los datos también muestran que Argentina lidera la lista como el país con la mayor deuda, que equivale al 5,3% del Producto Interno Bruto (PBI) nacional y supera los US$ 32,000 millones. La historia de la deuda del país se remonta a 1890, cuando entró en default después de endeudarse para modernizar la capital, Buenos Aires.

De acuerdo al estudio realizado por La República Colombia. En el segundo puesto está Egipto, con una deuda equivalente al 3,1% de su Producto Interno Bruto (PIB). En tercer lugar, se encuentra Ucrania, con una deuda de US$ 9,000 millones con el FMI. Es notable que Ucrania sea la única nación europea entre los diez países más endeudados, debido a su dependencia del apoyo internacional en medio del conflicto con Rusia.

En Latinoamérica, dos países adicionales se encuentran entre los diez más endeudados con el Emisor. Estos países son Colombia y Ecuador, con deudas de US$ 3,000 millones. Esta cifra representa el 4,9% del PIB para Ecuador, mientras que para Colombia equivale al 0,8% de su PIB.

Otros países incluidos en la lista son Angola, Kenia, Ghana y Costa de Marfil, con deudas que oscilan entre los US$ 3,000 y los US$ 2,000 millones. Además, se suma Pakistán, que tiene una deuda de US$ 7,000 millones con el FMI.

Es importante destacar que cerca de 100 países tienen deudas con el FMI, sumando un total general de US$ 111,000 millones. Por otro lado, los diez países mencionados en esta lista constituyen aproximadamente el 69% de estas deudas, explicó el estudio de LR.

